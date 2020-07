Ennio Morricone è morto confermando anche nel passaggio a miglior vita di essere un “grande”. Artista di fama mondiale, vincitore del Premio Oscar e autore di colonne sonore senza tempo, Morricone ci ha lasciati questa mattina all’età di 91 anni dopo un delicato intervento al femore. Una morte che ha sconvolto tutto il mondo dell’arte e della cultura visto a cui però Ennio si era preparato scrivendo un necrologio.

Necrologio Ennio Morricone morte: “funerale in forma privata, non voglio disturbare”

“Io Ennio Morricone sono morto“. Comincia così il necrologio del compositore che, poco prima di morire, ha pensato bene di preparare nei minimi dettaglio il suo addio. Una lunga epigrafe che è stata letta dall’avvocato di famiglia Giorgio Assumma dinanzi il Campus Biomedico di Roma dove il compositore era ricoverato da giorni per via di una frattura al femore. Un annuncio funebre che Morricone aveva preparato da tempo e in cui ha voluto salutare tutti con parole toccanti.

Lo annuncio così, a tutti gli amici che mi sono stati vicini ed anche a quelli un po’ lontani, che saluto Con grande affetto. Impossibile nominarli tutti.

scrive Morricone che qualche nome di amico in realtà lo fa poco dopo.

Ma un ricordo particolare è per Peppuccio (Giuseppe Tornatore) e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita. C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata non voglio disturbare.

Il necrologio di Morricone prosegue:

Saluto con affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert, per aver condiviso con me e la mia famiglia gran parte della mia vita.

e con una dedica speciale alle sorelle e agli amatissimi figli e nipoti:

Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria e Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno intenso e profondo ai miei figli Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni, mia nuoca Monica e ai miei nipoti Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che comprendano quanto li ho amati.

Ennio Morricone: il saluto alla moglie Maria

La parte finale del necrologio di Ennio Morricone è per Maria, l’amatissima moglie Maria Travia con cui ha vissuto 70 anni di amore.

Per ultima Maria (ma non ultima) . A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio.

Parole che commuovono quelle scritte dal compositore e direttore d’orchestra che, anche nel giorno della sua morte, ha confessato la sua grandezza di uomo.