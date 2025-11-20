RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, ha preparato una programmazione natalizia dedicata ai più piccoli. Tra serie in esclusiva e in anteprima, film in prima visione, corti o episodi natalizi delle serie più amate dai bambini, Dicembre si prospetta un mese davvero magico. Ecco tutto quello che sarà disponibile in questo periodi su RaiPlay.

Il Natale di Raiplay Bambini: la programmazione di Dicembre dedicata ai più piccoli

L’offerta di Dicembre di Raiplay sarà davvero variegata ed emozionante. La programmazione sarà inaugurata con un intramontabile classico di Lastrego e Testa e con i disegni I giorni dell’avvento, firmati Emanuele Luzzati, che accompagneranno gli spettatori per tutte le feste.

Una delle novità più attese sono i 52 episodi della seconda stagione de Le cronache di Peppa Pig, la settima stagione di Masha e Orso e gli adorati Me contro Te, di cui saranno disponibili due intere stagioni, sempre in esclusiva per la piattaforma. Arriva poi, dalla fantasiosa matita di Laura Carusino, il dolcissimo draghetto rosa Eglefino.

Disponibile anche la seconda stagione della serie in esclusiva Edmondo e Lucy, e la nuova stagione di Go go around Italy. Inoltre, non può mancare un grande classico: I Puffi, con 49 episodi rimasterizzati, in doppio audio italiano e inglese. Ma ci sarà anche spazio per produzioni d’autore dell’animazione internazionale, come Il fiuto di Sherlock Holmes, capolavoro di Hayao Miyazaki.

Grande attesa inoltre per la nuova coproduzione Piripinguini. I protagonisti sono una simpatica colonia di pinguini che vive su un grande iceberg galleggiante, che dovranno affrontare ogni giorno sfide e avventure.

Per gli amanti dello sport invece non mancherà l’attesissima quinta stagione di Street Football. La serie è liberamente ispirata a “La compagnia dei Celestini” di Stefano Benni, scomparso lo scorso settembre.

Poi non mancheranno gli imperdibili appuntamenti con la Christmas Collection dello Zecchino d’Oro e i Cartoni dello Zecchino, per celebrare il Natale con uno dei programmi più tradizionali e celebri della Rai. Nei giorni delle feste natalizie invece, ci saranno gli speciali Biglietti di Natale con Peppa Pig, Il Natale di Bing e Pimpa, storia di Natale.

Il nuovo anno invece inizierà con una grande sorpresa in esclusiva per RaiPlay: Anselmo Wannabe. Ideata da Massimo Ottoni, è una serie animata dove, in ogni episodio, Anselmo vivrà avventure immaginarie confrontandosi ogni volta con una professione diversa.

Infine, durante l’Epifania andrà in onda lo speciale Masha e Orso – Il parco della magia, in prima visione su RaiPlay e Rai Yoyo.

Gli altri titoli disponibili su RaiPlay

Nell’offerta natalizia targata RaiPlay Bambini ci sarà anche una vasta scelta di cartoni animati con quasi 50 episodi speciali natalizi delle serie più apprezzate dai giovani fan.

Saranno inoltre disponibili circa 70 film. Tra questi, lo speciale A caccia dell’orso tratto dal libro di Michael Rosen con le illustrazioni di Helen Oxenbury per aiutare i più piccoli ad affrontare le loro paure. In occasione della chiusura del Giubileo, sarà disponibile anche Giona e la Balena, storia di due profeti. Dal Giffoni Film Festival arriva in esclusiva il lungometraggio Le figlie della luna. La pellicola segue la struggente storia di Achmed e della nipotina Sherazade, in fuga dagli orrori della guerra nella speranza di una vita pacifica per la loro famiglia.

Disponibili anche Tigro e Pooh, Un Natale da super detective, Ernest e Celestine di Stéphane Aubier, Mimi e Lisa e le luci di Natale e la collezione La scatola dei tesori di Quentin Blake.

Per i più grandi, ci saranno film e serie come Anatane e i ragazzi di Okura e Ti lovvo. Infine, gli imperdibili approfondimenti in giro per il mondo di Attilio Aleotti con Le caravelle dell’abbondanza, Sulle tracce di Marco Polo e le misteriose avventure dei ragazzi di Silverpoint.