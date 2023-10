Il mostro di Firenze diventa una serie tv. Netflix ha annunciato tra i titoli del 2024 anche una serie incentrata su una delle più cruente vicende della cronaca italiana. Ecco quello che sappiamo.

Il mostro di Firenze, la serie su Netflix: ecco quando

La vicenda de “Il mostro di Firenze” sarà raccontata in una serie tv disponibile dal 2024 sulla piattaforma streaming di Netflix. Un progetto importante, ideato e diretto da Stefano Sollima, è interamente incentrato sulla storia del presunto assassino seriale autore di sette duplici omicidi commessi fra il 1974 e il 1985 ai danni di coppie appartate in auto nelle campagne dei dintorni di Firenze. Al via le riprese della serie tv come ha annunciato proprio Netflix dalla sua pagina ufficiale Facebook scrivendo:

Al via le riprese de “Il Mostro”, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, su una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del nostro paese: Il Mostro di Firenze.

La serie tv, ideata e diretta da Stefano Sollima, sarà composta da 4 episodi. La storia è basata sui fatti di cronaca realmente accaduti: i sette duplici omicidi commessi fra il 1974 e il 1985. Non solo, spazio anche a testimonianze dirette, ma anche agli atti processuali e alle indagini che hanno permesso di arrestare il primo e più brutale serial killer della storia del nostro Paese.

Il mostro di Firenze, chi era? La serie racconta la storia del serial killer

Ma chi era “il mostro di Firenze”? Con questo nome i media italiani indicarono l’uomo responsabile di sette duplici omicidi tra il 1974 e il 1985 nella provincia di Firenze. Il maniaco delle coppiette è stato l’autore di sette efferati omicidi a danno di giovani coppie che si appartavano nella campagne fiorentine. L’obiettivo del mostro erano sempre e solo giovani coppie di innamorati che venivano uccise con una Beretta calibro 22 Long Rifle con munizioni Winchester marcate con la lettera “H”. Segni distintivi dell’operare folle del serial killer che, in due vittime donne, è andato oltre mutilandole anche del seno sinistro.

La serie ricostruisce la terribile storia del mostro di Firenze. Stefano Sollima, regista di “Romanzo Criminale – La serie“, “Gomorra – La serie” e “Suburra” per questa serie tv è partito dagli atti processuali, ma anche dalle testimonianze e dalle indagini sugli otto duplici omicidi per raccontare la verità cercando così di rendere giustizia alle vittime.

L’uscita della serie tv “Il mostro di Firenze” è prevista per il 2024 su Netflix.