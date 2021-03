Il mondo segreto dei pirati su Netflix: la trama della docuserie

Il mondo segreto dei pirati racconta la vera storia dei pirati dei Caraibi: bucanieri saccheggiatori senza pietà, conquistano territori e riescono a fondare anche una repubblica egalitaria.Con l’aiuto di esperti e professori accademici, la docuserie Netflix andrà sulle tracce dei pirati che durante il XVIII hanno dominato con terrore le isole caraibiche. Il tutto è raccontato in forma romanzata: alle dichiarazioni e interviste degli storici si alternano immagini di attori che vestono i panni dei bucanieri più famosi dell’epoca: da Charles Vane a Barba Nera. La docuserie è disponibile su Netflix dal 15 marzo.

Il mondo segreto dei pirati: la trama della docuserie

La docuserie Netflix racconta come la guerra coloniale tra Inghilterra e Spagna abbia portato avuto delle conseguenze a livello economico. La pirateria si è sviluppata tra il sedicesimo e diciassettesimo secolo. I luoghi più saccheggiati erano sicuramente il Mare Caraibico, la zona dello stretto di Gibilterra, poi il Madagascar, il Mar Rosso e il Golfo Persico. Nell’area compresa tra Filippine, Malaysia e Indonesia vi erano i pirati filippini.

il documentario mostrerà le vite di alcuni dei pirati più temuti e conosciuti di sempre, come Barba Nera, Charles Vane e la pirata Anne Bonny. Il racconto si concentrerà anche su come i pirati hanno creato la loro nuova “repubblica dei pirati” a Nassau, New Providence, alle Bahamas. Erano noti per avere un proprio codice di condotta, che governava tale “repubblica”.

La pirateria nei Caraibi è stata una delle cose più pericolose che gli inglesi hanno dovuto affrontare durante le loro conquiste coloniali. La serie inoltre mostrerà al pubblico una parte di quella storia sconosciuta alla maggior parte delle persone.

Il mondo segreto dei pirati su Netflix: il cast e i personaggi

James Oliver Wheatley interpreta Barba Nera; Sam Callis è Benjamin Hornigold; Tom Padley è Charles Vane; Miles Yekenni è Black Ceasar; Mark Gillis è Henry Jennings; Luke Ireland interpreta il capitano Pearse; David K. Whiting è Thomas Walker; Mia Tomlinson è Anne Bonny.

Il mondo segreto dei pirati è diretto da Stan Griffin e Patrick Dickinson. La serie è stata sceneggiata dallo stesso Dickinson e da David McNab.