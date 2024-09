Alle 7.00 del mattino l’appuntamento è su YouTube con “Il mondo di Marmò”, il nuovo progetto per bambini ideato da Warner Music Italy, che segna l’inizio della produzione di contenuti per i più piccoli da parte della nota casa discografica.

“Il Mondo di Marmò”, su YouTube: format di Warner Music

Si è tenuta nella sede di Warner Music Italy a Milano una festa per lanciare il nuovo format con protagonisti i bambini che, tra una merenda e una risata, hanno conosciuto Giulia e Marmò, protagonisti di “Il mondo di Marmò”.

Ispirato ai migliori programmi per ragazzi e ai puppet show, il format è stato ideato e prodotto da Story Farm, con la regia di Luca Cepparo. Marmò è animato da Mattia Ferretti, performer e coreografo specializzato nell’intrattenimento per famiglie, mentre Giulia Mattarella, cantante e attrice diplomata alla SDM (Scuola del Musical), interpreta la fata Giulia. Il team creativo include Fausto Vitaliano, autore di fumetti e programmi TV per bambini, e Valentina De Poli, giornalista ed ex direttrice di Topolino, esperta di contenuti per kids e teens.

Il protagonista è Marmò, una giovane marmotta che sogna di diventare un musicista. Con la sua energia, Marmò non va mai in letargo e ha trasformato la sua tana in uno studio musicale, nonostante lo stupore dei parenti. Un giorno, la fata Giulia, cade accidentalmente nella tana di Marmò. Oltre a essere curiosa del mondo, Giulia è una talentuosa cantante e decide di aiutare Marmò nel suo percorso. Insieme, danno vita a duetti sorprendenti, anche se Marmò, con i suoi dentoni, spesso “inciampa” nel canto, producendo suoni buffi. Tuttavia, Giulia non ride di lui, ma lo sprona a continuare e non arrendersi.

Il messaggio del progetto

Il messaggio del progetto è chiaro: incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni, rispettare quelli degli altri e non sentirsi mai inadeguati, educandoli tramite la musica. Gli episodi di “Il mondo di Marmò” saranno pubblicati ogni mercoledì alle 07:00 sul canale YouTube.