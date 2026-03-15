‘Il mio nome è Carlo‘ è il titolo del nuovo film tv dedicato alla storia dell’adolescente Carlo Acutis diventato santo nel 2025. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo: dal cast alla trama.

‘Il mio nome è Carlo’: Samuele Carrino nei panni del giovane Carlo Acutis

A fine febbraio sono iniziate a Milano le riprese di ‘Il mio nome è Carlo‘. Il nuovo film tv, diretto da Giacomo Campiotti, è una coproduzione RTI – Skipless Italia, scritto dallo stesso Giacomo Campiotti con Carlo Mazzotta.

Ma qual è la trama? In 100 minuti verrò mostrata la storia di Carlo Acutis. Il giovane, nato a Londra ma cresciuto a Monza, è venuto a mancare ad appena 15 anni e lo scorso settembre è stato proclamato santo. Nel film verranno ripercorsi tre momenti: quando aveva 6 anni e già mostrava uno spiccato interesse per la fede; a 11 anni e a 15, durante il suo primo anno di liceo. Si tratta quindi di un ritratto intimo e contemporaneo di un adolescente che amava far del bene agli altri.

Nel cast, troviamo Samuele Carrino (protagonista di “Il ragazzo dai pantaloni rosa“), nel ruolo del Carlo a 15 anni. Mentre Lucia Mascino interpreta la madre Antonia Salzano. Le riprese del film, che andrà in onda prossimamente su Canale 5, si sposteranno poi ad Assisi.

Chi era Carlo Acuits

Carlo Acutis nasce a Londra il 3 maggio del 1991 e sin da piccolo mostra interesse verso la fede cattolica che unisce alla sua altra passione, la programmazione. Realizza infatti diversi siti Internet riguardanti la fede, tra cui uno che catalogava i miracoli eucaristici. Morto ad appena 15 anni per una leucemia fulminante, è stato prima proclamato beato sotto il pontificato di papa Francesco e poi, lo scorso settembre, è stato proclamato Santo da papa Leone XIV.

Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti due miracoli: quello di un bambino brasiliano di sei anni, Matheus Vianna, e quello di Valeria Valverde. La canonizzazione del beato Carlo Acutis si sarebbe dovuta celebrare durante il Giubileo del 2025 ma la morte di Papa Francesco fece slittare la cerimonia al 7 settembre.