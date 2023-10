Svolta “vip” nel game show “Il mercante in fiera” presentato da Pino Insegno su Rai2. Dopo gli ascolti deludenti delle prime settimane, mamma Rai ha pensato bene di chiamare in soccorso alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. L’obiettivo è chiaro: risollevare le sorti di un programma che registra solo il 2,7% con una media di 570mila telespettatori. Per una settimana, infatti, Il mercante in fiera si fa vip! Ecco tutti gli ospiti e personaggi pronti a sfidarsi nel game show di Banijay.

Il mercante in fiera vip: tutti gli ospiti del gioco condotto da Pino Insegno su Rai2

Una settimana speciale per Il Mercante in Fiera di Pino Insegno. Il game show realizzato in collaborazione con Banijay Italia diventa vip da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023. In studio volti noti e personaggi del mondo dello spettacoli pronti a sfidarsi per conquistare il più alto premio possibile per destinarlo di puntata in puntata ad una diversa associazione no profit. Ecco i primi nomi degli ospiti del game show di Rai2: da Carlo Conti a Gabriele Cirilli, ma anche Francesco Paolantoni direttamente da Tale e Quale Show.

Non solo, tra gli altri ospiti che si avvicenderanno durante la settimana vip ci sono anche: Roberto Ciufoli, Emanuela Aureli, Maurizio Battista. E ancora: Rocco Siffredi, Sandra Milo, Pierpaolo Pretelli, Roberta Capua e Sophie Codegoni. Ancora in forse la presenza di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Immutato il format del gioco: tre concorrenti, 2 mazzi di carte, 8 premi in palio nella Piramide D’Oro e una battaglia serrata contro il Mercante Pino Insegno. Presente anche sensuale e implacabile Gatta Nera Lavinia Abate.

Il mercante in fiera, il gioco di Pino Insegno non sarà chiuso

Dopo gli ascolti flop della nuova edizione de “Il mercante in fiera” di Pino Insegno su Rai2 in tanti hanno cominciato a parlare di chiusura anticipata del game show. A smentire categoricamente le voci ed indiscrezioni su un possibile stop al pre-serale di Rai2 è stato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio che ha sottolineato come verso il conduttore ci sia un vero e proprio accanimento mediatico. Ecco così ha dichiarato Roberto Sergio:

Il Mercante in Fiera non verrà chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa.

Nessuna chiusura del game show di Rai2, anzi da gennaio 2024 Pino Insegno è pronto a prendere le redini di un altro programma Rai: si tratta de L’Eredità trasmesso su Rai1.