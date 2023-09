L’autunno è tempo di grandi ritorni in tv e quello che vi annunciamo in questo articolo farà sicuramente molto piacere agli appassionati di giochi e quiz. Stiamo parlando de Il Mercante in Fiera, il game show ispirato al classico del Natale condotto da Pino Insegno.

Adesso il fortunato programma, che può contare su un nutrito pubblico di affezionati, sbarca su Rai Due ma mantiene pressoché inalterati il format e lo spirito delle origini. Ecco cosa c’è da sapere e quando potrete vedere di nuovo Il Mercante in Fiera.

Il Mercante in Fiera: le novità dell’edizione 2023/24

Se è scontato che formula vincente non si cambia, è altrettanto vero che qualche novità non guasta mai. Il gioco proposto in questa nuova edizione de Il Mercante in Fiera è quello tradizionale e che pertanto già conosciamo, ma con delle varianti significative. Innanzitutto ci saranno delle carte inedite, con personaggi e disegni più moderni tratti dall’attualità (il tiktoker, il brufoloso, il boomer...) e poi anche una nuova Gatta Nera.

Sarà infatti la bella Lavinia Abate a prendere il posto che fu di Ainett Stephens. La ragazza, Miss Italia in carica, sa ballare e cantare e siamo certi che riuscirà ad ipnotizzare gli spettatori davanti al piccolo schermo proprio come fece in passato la sensualissima ed esotica soubrette che l’ha preceduta.

Oltre alle suddette ed annunciate novità, ritroveremo la solita travolgente simpatia di Pino Insegno, che con Il Mercante in Fiera ritorna in Rai davvero in grande stile. E a Gennaio, ve lo diciamo fin da ora, sarà anche al timone, stavolta su Rai Uno, de L’Eredità, lo storico ed amatissimo game show della fascia pre serale.

Quando e dove in tv

Come anticipato, Il Mercante in Fiera lascia Italia Uno e approda su Rai Due. Ci farà compagnia ogni giorno dal Lunedì al Venerdì alle 19.50 a partire da Lunedì 25 Settembre. Segnatevi questa data e preparatevi a giocare da casa!