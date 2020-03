Dopo il grandissimo successo riscontrato sulla piattaforma online, Fiorello approda nella prima serata di Raiuno con “Il meglio di Viva RaiPlay!“. Con l’emergenza sanitaria Coronavirus e la sospensione – cancellazione di diversi programmi e varietà di punta, la Rai ha pensato bene di mandare in onda per la prima volta alcuni dei momenti più esilaranti e divertenti del varietà evento che ha segnato il ritorno dello showman siciliano in tv.

Il meglio di Viva RaiPlay!: Fiorello in prima serata su Rai

Proprio così da sabato 21 marzo 2020 Fiorello approda in prima serata su Raiuno con “Il meglio di Viva RaiPlay!“. Tre appuntamenti da non perdere che vedranno lo showman siciliano fare compagnia al pubblico italiano per tre sabati consecutivi: il 21 e 28 marzo e 4 aprile 2020. Un’occasione davvero unica per i telespettatori di Raiuno che potranno vedere per la prima volta alcuni dei momenti più belli di Viva RaiPlay!, il programma più rivoluzionario che ha segnato il ritorno di Fiorello in Rai. Il varietà, trasmesso lo scorso novembre, è andato in onda in esclusiva assoluta sulla piattaforma digitale Rai registrando un vero e proprio record di collegamenti ed iscrizioni al canale.

Fiorello e l’invito “#iorestoacasasuraiuno”

Dopo il successo di critica e pubblico che Fiorello ha riscontrato anche come co-conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, la Rai ha pensato bene di proporre ai telespettatori in prima serata alcuni dei momenti più belli del varietà che per l’occasione si chiama “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno” citando il motto del momento. L’emergenza sanitaria Coronavirus ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo e a distanza di quasi un mese dal primo contagio in Italia, tutto il popolo italiano è invitato a restare a casa per contrastare il contagio del virus Covid. Un impegno costante da parte di tutto, ma anche dalla parte della Rai che in questi giorni sta cecando di essere sempre di più la casa degli italiani offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse.