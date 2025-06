C’è grande attesa per il matrimonio d Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che si terrà in Italia. Il magnate, che ha scelto Venezia per festeggiare le sue nozze, ha invitato diversi ospiti vip. Scopriamo insieme la data e chi ci sarà.

Matrimonio Jeff Bezos con Lauren Sanchez: la data

Un matrimonio, che doveva essere top secret, si sta trasformando nell’evento dell’anno. Manca poco alle nozze tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e la giornalista Lauren Sanchez che si terranno a Venezia. Tre giorni di festeggiamenti (dal 26 al 28 giugno) che vedranno curiosi e residenti affollare la Laguna in cerca di un selfie con il magnate.

Secondo fonti vicine all’Adnkronos, la cerimonia principale si terrà il 27 giugno 2025 nel Teatro del Bosco, noto come Teatro Verde. Si tratta di un anfiteatro all’aperto, con vista sulla Laguna, con gradoni in pietra bianca che vanta una capienza di 1.500 posti. Tra gli ospiti sono attesi Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Oprah Winfrey, Lady Gaga, George Clooney Kim Kardashian, Ivanka Trump, Katy Perry, Orlando Bloom, Barbara Streisand e Kris Jenner.

Quanto sono costate le nozze

Come riportato in un servizio di “Fuori dal coro“, andato in onda nella puntata di mercoledì 18 giugno 2025, il budget delle nozze sarà molto elevato. Le stime per i tre giorni di festa si aggirano dai 10 ai 30 milioni di euro. Top secret le location: si ipotizza un mega yacht, la chiesa della Misericordia e l’intera isola di San Giorgio che sarà al centro dei festeggiamenti con un’area interamente affittata per la cerimonia esclusiva.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez da 30 milioni di euro a #Venezia, tra le polemiche degli attivisti e la curiosità dei residenti. Il servizio completo di Letizia Modica a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/JoCQVWeaNm — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) June 18, 2025

Sono previsti 27 cambi d’abito per la Sanchez e gli spostamenti in laguna avverranno con motoscafi privati che si muoveranno per 400 euro l’ora. Un giro d’affari non indifferente per la Laguna che per tre giorni sarà sotto i riflettori. Ma c’è anche chi si oppone a questo matrimonio: è infatti nato un comitato di attivisti, che sostiene che Venezia non è in vendita. Non tutto si può comprare.