Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha visto Il Marchese del Grillo, film di genere storico/commedia che vede il grande ed indimenticabile Alberto Sordi in uno dei ruoli più iconici della sua straordinaria carriera. Diretta da Mario Monicelli nel 1981, la pellicola rappresenta una pietra miliare del cinema italiano e porta in scena uno stravagante personaggio realmente vissuto nella Roma di inizio ‘800.

Il film è talmente divertente che non ci si stanca mai di guardarlo e riguardarlo, quindi non perdetelo Sabato 6 Gennaio in prima serata su Rete 4. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e le curiosità più interessanti.

Il Marchese del Grillo: la trama in breve e il cast

Siamo a Roma nel 1809. Il Marchese Onofrio del Grillo, appartenente alla guardia nobile personale di Pio VII, è un burlone che trascorre gran parte del suo tempo a fare scherzi senza curarsi di mettere in imbarazzo l’altolocata famiglia di appartenenza. Un giorno decide addirittura di sostituirsi ad un povero carbonaio con il vizio di bere, fisicamente identico a lui. Dai e dai però, il marchese rischia di rimetterci la testa…

Oltre ad uno strepitoso Alberto Sordi, il cast de Il Marchese del Grillo annovera altri interpreti eccellenti del cinema italiano, fra i quali Paolo Stoppa, Flavio Bucci e Riccardo Billi.

Le curiosità sul film

Il Marchese del Grillo è un film commedia del 1981 diretto da Mario Monicelli. Ecco alcune curiosità sul suo conto: