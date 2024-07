Grande successo per ‘Il Luogo del pensiero‘ la manifestazione che ha voluto ricordare Giorgio Gaber. Sei giorni di spettacoli e eventi che si sono tenuti a Viareggio e che hanno visto una enorme partecipazione da parte del pubblico. Vediamo insieme chi era presente.

Giorgio Gaber rivive a Viareggio con Il Luogo del Pensiero

Dal 23 al 28 luglio 2024 si è tenuta a Viareggio una nuova edizione de ‘Il luogo del pensiero‘, la manifestazione realizzata dalla Fondazione Gaber con il Comune che ha l’obiettivo di raccontare al pubblico chi era il cantautore e qual era il suo straordinario lavoro, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale.

Durante le serate, ci sono stati cinque momenti che hanno visto la partecipazione di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. Il 23 luglio, spazio a ‘Le spiagge di notte‘ in piazza Mazzini, teatro – canzone itinerante ideato e diretto da Gian Piero Alloisio. Il 24 invece Luca Bizzarri si è esibito sul palco di Piazza Mazzini con lo spettacolo “Non hanno un amico” ispirato all’esperienza gaberiana.

Il 25 luglio è andato in scena il docufilm “Io, noi e Gaber”, per la regia di Riccardo Milani. La pellicola ha vinto anche il Nastro d’Argento come miglior documentario 2024. Il 26 luglio si è tenuto il concorso di scrittura per Teatro – Canzone “Il Luogo del Pensiero”. A vincere il premio Viareggio Rèpaci è stato il lucchese Matteo Paoli. A concludere la manifestazione, il 28 luglio, un tributo di Gioele Dix dal titolo ‘Ma per fortuna che c’era Gaber‘.

Grande successo di pubblico

L’evento ha fatto registrare una ottima partecipazione da parte del pubblico con platee sempre gremite. Tutti hanno scoperto o riscoperto grazie agli spettacoli in cartellone il genio libero di Giorgio Gaber, le sue indimenticabili parole, la sua personalità che ancora oggi risulta essere molto attuale. Il tutto legato a Viareggio che ha visto la nascita di un sodalizio culturale ed artistico unico tra Gaber e Sandro Luporini, coautore di tutta la sua opera.