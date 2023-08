Prosegue l’estate televisiva all’insegna del giallo. Sembra che il genere non abbia mai appassionato tanto gli spettatori quanto in questo periodo.

Se anche voi siete patiti di storie ad alto tasso di suspense, tenetevi pronti perché sul piccolo schermo sta per approdare Il lato oscuro della mia famiglia una miniserie tedesca a metà strada fra il thriller e il dramma familiare che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Vi diciamo trama, cast, dove quando vedere la fiction.

Il lato oscuro della mia famiglia: la trama e il cast

In apparenza quella dei Klettmann è una famiglia normale, unita e felice, in cui tutti vanno d’accordo. Il padre avvocato Peter, la mamma casalinga Anna, la figlia diciottenne Vivian e i fratelli più piccoli Daniel ed Emmi, abitano tutti insieme in un bel quartiere di Monaco, dove conducono un’esistenza serena. O almeno così pare. La situazione cambia drasticamente e in maniera drammatica il giorno del 44° compleanno di Anna. Durante un furioso litigio, il marito la uccide.

L’uomo viene incarcerato, ma per arrivare al movente è necessario scavare nel suo passato. Intanto Vivian, date le circostanze, è costretta a crescere in fretta, assumendo il ruolo del capofamiglia e addirittura ad ingaggiare una battaglia legale per ottenere la custodia dei fratelli minori. Al suo fianco c’è il giovane poliziotto Tim, il primo ad accorrere sulla scena del delitto. I due ragazzi si avvicinano molto ma sembra che lui conoscesse fin troppo bene la madre di lei… Man mano che la storia va avanti vengono fuori i segreti di famiglia e alcuni di essi sono davvero scioccanti.

La trama si dipana attraverso due filoni narrativi differenti, quello di Vivian e quello di suo padre Peter. Il cast principale è composto da Maria Simon, Torben Liebrecht e Julia Beautx.

Quando e dove in tv

Il lato oscuro della mia famiglia va in onda su Rai Due in tre prime serate il 30 e 31 Agosto. Dopo il record d’ascolti ottenuto in patria, sembra proprio che la miniserie abbia tutte le carte in regola per appassionare anche il pubblico italiano.