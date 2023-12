In genere i film d’animazione sono adatti a grandi e piccini e Il Grinch, diretto da Yarrow Cheney nel 2018, non fa eccezione. Una bella storia, originale e divertente, ambientata a Natale e pertanto perfetta in questo periodo.

Va in onda nella prima serata di Sabato 23 Dicembre su Italia Uno: di seguito la trama e le curiosità più importanti da conoscere a riguardo.

Il Grinch: la trama in breve

C’è grande entusiasmo fra gli abitanti della città di Chissarà per l’imminente arrivo del Natale e i relativi festeggiamenti. L’unico a non essere contento è Grinch, uno strano personaggio tutto verde che abita in una grotta insieme all’inseparabile cane Max. Egli desidera solo pace e tranquillità, così decide di boicottare le feste rubando regali, addobbi e canti. Ma riuscirà davvero a rovinare il Natale?

Le curiosità più interessanti sul film

Il Grinch è un film statunitense di genere animazione/fantasy diretto da Yarrow Cheney nel 2018. Queste sono le curiosità da sapere sul suo conto: