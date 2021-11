Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si allunga: gli ascolti sono più che positivi – nei primi due mesi di programmazione il reality ha totalizzato il 18.6% di share – tanto che l’azienda ha deciso di prolungarne la messa in onda fino a marzo 2022. Vediamo nel dettaglio l’evoluzione dello show: i nuovi ingressi e la data della finale.

Grande Fratello Vip si allunga fino a marzo 2022

La sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini è stata promossa: i vertici Mediaset hanno deciso di allungarne la messa in onda e di proseguire il reality fino a marzo 2022. Come per la scorsa edizione in cui trionfò Tommaso Zorzi, anche stavolta il programma proseguirà fino a marzo. Si pensa che la data della finale – stando a quanto anticipa Blogo – possa essere lunedì 14 marzo 2022.

Grande Fratello Vip si allunga: a novembre e dicembre gli ingressi di nuovi concorrenti

In previsione quindi di questo allungamento sono previsti tra novembre e dicembre gli ingressi di nuovi concorrenti. Nella trasmissione web “Casa Chi” di Alfonso Signorini, condotta da Rosalinda Cannavò – ex concorrente della scorsa edizione – sono trapelati i possibili nomi dei nuovi concorrenti.

Tra questi risulterebbe Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano. Le trattative sono in corso, così come anche per Vladimir Luxuria che potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia. Luxuria, non è nuova ai reality: ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha peraltro vinto ma anche opinionista sia dell’isola che del GF in una delle tante edizioni. Nonché ospite qualche tempo fa del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Saltano invece gli ingressi di Antonella Fiordelisi e del Mago Otelma, prima dati come concorrenti ma ora smentiti. Non ci saranno nemmeno il cantante Francesco Baccini e l’attore Jerry Calà , anche loro dati come probabili concorrenti.

Quando finisce il Grande Fratello Vip: la data della finale e la pausa natalizia