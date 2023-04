Da molto tempo si parla di un possibile sequel de Il Gladiatore, il film del 2000 di genere peplum diventato di culto. Nonostante Russel Crowe, interprete principale nel ruolo di Massimo Decimo Meridio, abbia definito la pellicola che lo ha reso famoso a livello internazionale “solo spazzatura”, Il Gladiatore è considerato un’opera di spessore ed una delle più significative del regista Ridley Scott. L’attore ha rifiutato di prendere parte al seguito, ma sarà sostituito, pare, da un giovane collega giù molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. Ecco cosa si sa, al momento, su Il Gladiatore 2.

Il Gladiatore 2: arriva il sequel del film con Russel Crowe

Il Gladiatore racconta una storia immaginaria su uno sfondo storico reale, quello della Roma di Marco Aurelio e poi di Commodo. Massimo Decimo Meridio, valoroso combattente amatissimo dall’imperatore che lo considera un figlio, diventa gladiatore per vendicare l’uccisione della moglie e del figlio. Alla fine sconfigge Commodo, responsabile della loro morte. Cosa potrebbe succedere ne Il Gladiatore 2?

Quando uscirà nelle sale

Trapela molto poco su Il Gladiatore 2, atteso sequel del primo film di Ridley Scott, ma alcune informazioni a riguardo dovrebbero essere certe. C’è anche una ipotetica data di uscita della pellicola nelle sale cinematografiche, ovvero il 22 Novembre 2024. Attendere un anno e mezzo non è certo molto se si tiene conto che sono almeno vent’anni che si parla di questo seguito.

Il Gladiatore 2: chi ci sarà nel cast

Le curiosità maggiori tuttavia, come sempre accade, riguardano il cast. Come anticipato, Russel Crowe non ci sarà, così come non vedremo più il bravissimo Joaquin Phoenix, per ovvie ragioni, nella parte dello scomparso Commodo. Tuttavia gli attori e le attrici che daranno vita a Il Gladiatore 2, sembrano avere tutte le carte in regola per bissare il successo della prima volta. Per il ruolo del protagonista, Lucius, sembra sia stato scelto Paul Mescal, classe 1996, e al suo fianco lavoreranno Denzel Washington e Barry Keoghan (quest’ultimo dovrebbe avere il ruolo del “cattivo”).

Anticipazioni sulla trama

Qualcosa si sa anche riguardo alla trama. Ricordate il piccolo Lucio figlio di Lucilla e nipote del perfido Commodo? Le nuove vicende ruoteranno proprio intorno a lui, ormai adulto.