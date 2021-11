Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini si allunga fino a marzo 2022. Ve ne abbiamo dato notizia qualche giorno fa: ora arriva la conferma ufficiale del Direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri che afferma: «Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre».

Il Grande fratello Vip si allunga fino a marzo 2022: “Sarà l’edizione più lunga di sempre”

Gli ascolti del Grande Fratello Vip prodotto da Endemol Shine Italy sono più che positivi – nei primi due mesi di programmazione il reality ha totalizzato il 18.6% di share – tanto che Mediaset ha deciso di prolungarne la messa in onda fino a marzo 2022.

Le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli, Ceo Endemol Shine Italy, sull’allungamento del Grande Fratello Vip

“Anche quest’anno si allunga l’avventura di Grande Fratello VIP. A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione straordinaria, GF VIP sta dimostrando ancora una volta la sua forza, confermando ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell’affetto da parte del pubblico”.

Così Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, commenta l’allungamento della sesta edizione di GF VIP.

“Questa sarà l’edizione più lunga di sempre, un impegno produttivo importante che portiamo avanti con passione e professionalità, grazie al lavoro della squadra di Grande Fratello in cui ognuno è fondamentale: dalla squadra degli autori capitanata da Andrea Palazzo a tutta la produzione guidata da Alessio De Luca, dalla nostra curatrice Alessia Ciolfi al team della regia con Alessio Pollacci e Marco Fuortes. Grazie a Mediaset che continua a credere nel nostro formato e soprattutto ad Alfonso Signorini, che sta tracciando una nuova pagina della storia di questo programma”.

Grande Fratello Vip si allunga fino a marzo 2022: in arrivo nuovi concorrenti

La sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini è stata promossa: i vertici Mediaset hanno deciso di allungarne la messa in onda e di proseguire il reality fino a marzo 2022. Come per la scorsa edizione in cui trionfò Tommaso Zorzi, anche stavolta il programma proseguirà fino a marzo. Si pensa che la data della finale possa essere lunedì 14 marzo 2022.

Chi saranno i nuovi concorrenti che varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà? Alcuni probabili nomi

A novembre e dicembre ci saranno nuovi ingressi, di altri concorrenti in previsione dell’allungamento fino a marzo 2022 del reality di canale 5. Ma chi sono i probabili concorrenti? Nella trasmissione web “Casa Chi” di Alfonso Signorini, condotta da Rosalinda Cannavò – ex concorrente della scorsa edizione – sono trapelati i possibili nomi dei nuovi concorrenti.

Tra questi risulterebbe Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano. Le trattative sono in corso, così come anche per Vladimir Luxuria che potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia. Luxuria, non è nuova ai reality: ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha peraltro vinto ma anche opinionista sia dell’isola che del GF in una delle tante edizioni.

A questi due nomi dobbiamo aggiungere anche quello di Patrizia Pellegrini – pare inizierà la quarantena lunedì, si chiuderà in hotel dal 15 novembre – e Antonio Zequila, che tornerebbe nella Casa più spiata d’Italia a distanza di due anni della sua partecipazione al reality.

Pare invece, dalle notizie trapelate in rete, che saltano invece gli ingressi di Antonella Fiordelisi e del Mago Otelma, prima dati come concorrenti ma ora smentiti. Non ci saranno nemmeno il cantante Francesco Baccini e l’attore Jerry Calà, anche loro dati come probabili concorrenti.

Grande Fratello Vip fino a marzo 2022: pausa per il Natale?

La finale del Grande Fratello Vip è prevista per il prossimo 14 marzo 2022. Sempre secondo alcuni rumors, il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì del GF Vip, continuerà fino al 17 dicembre 2021, poi ci sarà la pausa natalizia e il reality riprenderà i primi di gennaio 2022.

Sarà veramente così? Ma i vipponi riusciranno per più di 20 giorni a stare senza le puntate serali? Ah saperlo.