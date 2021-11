Il Film Joker di Todd Phillips sarà trasmesso il 16 novembre 2021 su Canale 5. Mediaset ha deciso di affidare ad un grande film la prima serata. Vediamo la trama ed il cast del film.

Il Joker di Phillips e Phoenix su Canale 5, stasera martedì 16 Novembre

Il film Joker è vincitore di 2 premi Oscar tra cui la statuetta all’attore protagonista Joaquin Phoenix nel 2019 e 2 Golden Globe, oltre che il Leone d’Oro ricevuto alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per Phillips, il ruolo di Joker è sempre stato di Phoenix ma le trattative ufficiali con la casa di produzione Warner Bros risalgono al 2017. Non volendo affidare la parte a Jared Leto, questa era stata proposta a Leonardo Di Caprio che ha rifiutato.

Joaquin Phoenix è sempre stato interessato ad analizzare un personaggio dei fumetti ma le sue idee risultavano troppo simili a film che già prodotti. Poi, l’incontro con Todd Phillips che gli ha rivelato una chiave nuova. Allontanarsi dal mondo DC Extended Universe è stato il primo passo, poi, la perdita di ben 24 chili e la scelta di basare l’intera interpretazione sulla risata di Joker. Phoenix ha studiato le motivazioni del personaggio attraverso molti libri sugli attentatori di politici e altre figure importanti della storia recente internazionale.

La trama e il cast stellare di Joker

Joker è dedicato alla figura dell’iconico villain tratto dai fumetti DC Comics. Il film di genere thriller drammatico è però, differente rispetto alle versioni precedenti. Infatti, è maggiormente incentrato sull’aspetto psicologico di Joker che lo rende, da un certo punto di vista, non solo l’antagonista perfido di Batman ma un individuo problematico verso cui si empatizza.

La ricerca di Phillips su Arthur Fleck e l’interpretazione di Joaquin Phoenix hanno portato Joker a trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Il protagonista lavora come pagliaccio e si sforza di essere un comico di cabaret. La sua è un’esistenza costantemente in bilico tra apatia e crudeltà. Nello svolgimento del film, Arthur prende una decisione sbagliata che provoca una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Il cast di Joker è così composto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro (Murray Franklin), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Frances Conroy (Penny Fleck), Brett Cullen (Thomas Wayne), Glenn Fleshler (Randall), Bill Camp (Garrity), Shea Whigham (Burke), Marc Maron (Gene Ufland), Douglas Hodge (Alfred Pennyworth), Leigh Gill (Gary), Josh Pais (Hoyt Vaughn), Brian Tyree Henry (Carl) e Dante Pereira-Olson (Bruce Wayne).