Voglia di romanticismo e buoni sentimenti? Se la risposta è sì, Mercoledì 21 Giugno non perdete il film Il faro dei ricordi, in onda su Rai Uno a partire dalle 21.30. La pellicola, tratta da un romanzo, invia allo spettatore un messaggio chiaro e di grande positività: scopriamo di più a riguardo.

Il faro dei ricordi: la trama in breve e il cast

Dopo la tragica morte della moglie Lizzie in un incidente stradale, Jack, un veterano della guerra in Iraq, decide di portare i figli Mikki e Tyler a Channing, la deliziosa cittadina in riva al mare dove la donna è cresciuta. Tutti vengono ospitati nella casa dei nonni. Per dare un significato speciale alla vacanza e all’estate intera, Jack decide di sistemare il vecchio faro di famiglia ormai abbandonato. A poco a poco, con il giusto impegno e alcune circostanze favorevoli, nonché aiutato dal fantasma della moglie stessa, il vedovo impara a guardare il passato con occhi diversi e a voltare pagina.

Sam Page, Sarah Drew, Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Amanda Schull, Bryant Prince, Elizabeth Becka, Bikler e Alexa Blair Robertson, formano il nutrito cast che dà vita alla pellicola.

Il libro ad cui è tratto il film

Il faro dei ricordi è la trasposizione cinematografica di un romanzo dello scrittore statunitense David Baldacci.

Qualche curiosità

Possiamo definire Il faro dei ricordi un riuscito mix di dramma e commedia, una pellicola che alterna sapientemente momenti di spensieratezza e leggerezza ad altri con forti tratti di malinconia e nostalgia. Diretto da Rich Newey, il film è prodotto e distribuito dal canale Hallmark.

Il messaggio? Bisogna imparare a fare i conti con il proprio passato se si vuole vivere il presente e guardare con speranza al futuro. Ecco alcune curiosità: