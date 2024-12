Oggi 16 dicembre Disney+ ha annunciato, attraverso un trailer, I Simpson: O C’mon All Ye Faithful, uno speciale natalizio doppio che debutterà sulla piattaforma il 17 dicembre. Due episodi assolutamente imperdibili, caratterizzati dall’ironia tipica di una delle serie animate più amate di sempre. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questi contenuti.

Simpson: O C’mon All Ye Faithful: il doppio speciale di Natale

I Simpson tornano a portare allegria e sarcasmo in queste feste natalizie con l’esclusivo doppio speciale. Disney+ ha appena rilasciato il trailer di questi episodi tematici, che saranno disponibili dal 17 dicembre sulla piattaforma. Tra le guest star presenti c’è Derren Brown, mentre Patti LaBelle e i Pentatonix arricchiscono lo speciale con alcune performance musicali.

Questi due contenuti celebrano anche il 35° anniversario dell’originale di Natale de I Simpson, famoso speciale andato in onda il 17 dicembre 1989.

La trama di I Simpson: O C’mon All Ye Faithful segue Derren Brown, il famoso mentalista britannico che arriva a Springfield. Per risollevare lo spirito natalizio della città e portare buonumore durante le feste, Brown usa trucchi psicologici e abilità scenica. Il colpo di scena esilarante si scatena quando Homer viene ipnotizzato e, per errore, crede di essere Babbo Natale. Quest’evento innesca una serie di situazioni comiche per tutta Springfield, dove tutti i cittadini mettono in discussione qualsiasi cosa e arrivano anche a riconsiderare il significato di “miracolo”.

Le risate sono assicurate, mentre le esibizioni musicali di Patti LaBelle e dei Pentatonix arricchiscono ulteriormente l’atmosfera festiva di questi episodi.

Ricordiamo anche che, oltre a questo doppio speciale, su Disney+ sono disponibili anche le 34 stagioni de I Simpson. Nel catalogo sono presenti inoltre I Simpson – Il film e oltre 10 cortometraggi in cui è presente la famiglia Simpson. Tutti questi contenuti, insieme a molto altro dedicato alla iconica famiglia della tv americana, sono disponibili nella collezione “I Simpson” sulla piattaforma streaming, qui.