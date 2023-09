A distanza di 31 anni dal primo ed indimenticabile film, Il Corvo è pronto a tornare sul grande schermo! Proprio così, dopo una serie di tira e molla, indiscrezioni e notizie, possiamo confermarvi che il remake della pellicola cult diretta da Alex Proyas si farà. Ecco chi sarà il protagonista!

Il Corvo, chi sarà il protagonista del remake?

Cresce l’attesa per il remake de Il Corvo, la pellicola cult del 1992 che ha consacrato il protagonista Brandon Lee un mito. L’attore, infatti, primogenito di Bruce Lee, è morto a causa di un tragico incidente durante le riprese del film. Una morte che l’ha reso un mito per milioni di persone che hanno sognato e si sono emozionati seguendo la storia di Eric Draven, il personaggio interpretato nel film. A distanza di 31 anni il personaggio, basato sul fumetto di James O’Barr, torna sul grande schermo in un reboot che si preannuncia imperdibile.

A rilasciare le prime indiscrezioni sul reboot è stato il produttore Sam Pressman anticipando che il film sarà un Anti-Marvel. Svelato anche il nome del protagonista: si tratta di Bill Skarsgård. Il protagonista, dopo essere stato assassinato, ritorna dal regno dei morti grazie all’aiuto di un corvo per vendicarsi dei killer che hanno ucciso lui e la sua fidanzata. Il film, prodotto da Lionsgate, sarà diretto da Rupert Sanders.

Il remake de Il Corvo: le prime anticipazioni

L’attesa per il ritorno sul grande schermo del remake dedicato a Il Corvo è spasmodica. Il produttore Sam Pressman parlando della pellicola ha anticipato:

Il Corvo è stato una parte centrale e integrante della nostra compagnia, sono davvero orgoglioso dei progressi e del lavoro svolto. Penso che il film lascerà a bocca aperta le persone. I nostri partner vogliono affrontare questa sfida a 360°, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo, ma ha questa eredità cosmica che può espandersi oltre una singola storia.

Non solo, il produttore ha sottolineato come il remake de Il Corvo sarà un film anti-Marvel:

Siamo finalmente a un punto in cui possiamo davvero esplorare altre strade perché è una proprietà davvero unica in quanto non è un film di studio. Non è un film Marvel, è una specie di film anti-Marvel. Amo davvero ciò che la produttrice Molly Hassell ha fatto per realizzarlo e Rupert Sanders è un tale visionario.

L’uscita del reboot de Il Corvo è prevista nelle sale cinematografiche mondiali nel 2024.