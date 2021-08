La Tv ricomincia e a farlo sono i programmi della mattina con l’informazione e quelli del mezzogiorno con la cucina eppure il cibo, per gli italiani, è un argomento affrontabile a qualunque ora.

L’evoluzione del cooking show italiano: meno competizione più racconto e scoperta

Che sia E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1 (dal 13 Settembre) oppure Chef Academy di Antonino Cannavacciuolo su Sky e Now in attesa dell’ultima edizione di Masterchef, la cucina è sempre in primo piano. Negli anni, la cucina ha conquistato tanti spazi televisivi quanti sono i canali a disposizione eppure non sembra stufare i telespettatori.

Cucinare è prendersi cura degli altri e di sé stesso. Impastando, friggendo, impiattando riusciamo a conoscerci maggiormente. Si riflette su ciò che non piace della propria vita, si sfogano stress e pressioni, si comprendono errori e punti di forza del proprio carattere. Cucinare disconnette e riconnette l’Io con il mondo circostante.

Il mondo della cucina è infinito e potrà essere raccontato ancora per molto tempo poiché i punti di partenza non sono solo pentole e padelle ma gli esseri umani posti dietro i fornelli. Il racconto televisivo, rispetto ai primi cooking show, si è evoluto in questa direzione.

Se prima, infatti, contavano le capacità tecniche e la competizione nel racconto contemporaneo quello che conta è ciò che ha portato il protagonista ad essere lì. La storia personale che avvicina il telespettatore al protagonista non è la semplice ricetta con l’elenco degli ingredienti ma sono il percorso individuale, la passione e la dedizione, i paesaggi italiani e la riscoperta delle tradizioni culinarie e umane.

Cucina & Tv: l’arte della condivisione

Non manca, però, la voglia di imparare del telespettatore. In un epoca in cui i Millennials ambiscono ad essere influencer, la generazione precedente è colpita dal saper bene ospitare e dal saper meravigliare e soddisfare i palati dei suoi amici e ospiti.

La cucina in tv non risulterà mai noiosa anche nella sua abbondanza dal momento che ogni giorno dalla colazione alla cena, tutti vorremmo sentirci capaci e speciali. E poi, la cucina ha il potere del buon umore e anche quando, saremo sazi di questi programmi alla fine ci ricaschiamo come davanti ad un semplice piatto di spaghetti al pomodorino fresco.

Un tempo si aspettava il weekend per andare al ristorante, con la cucina in tv si ha il proprio ristorante in casa ad uno schermo di distanza. Influiscono molto anche i social che rendono tutto semplice e veloce.

La condivisione è alla base della cucina e della televisione. Se ci pensate, all’invenzione e diffusione della televisione ci si riuniva tutti insieme per guardarla. Con i programmi culinari, a qualunque sfumatura appartengono, accade lo stesso. Ci si riunisce, si commentano e si replicano le ricette, ci si affeziona alle storie e ci si diverte. Insomma, la cucina è la vita in tutti i suoi stati d’animo.

Novità e Conferme: Dinner Club, Piatto Ricco vs 4 Ristoranti, Bake Off Italia

Tra le novità tanto attese di quest’anno c’è sicuramente Dinner Club di Amazon Prime con lo chef stellato Carlo Cracco. Sei puntate in cui attori pluripremiati del cinema italiano affronteranno viaggi particolari e incontreranno sapori italici sorprendenti. Il cast è così composto: Sabrina Ferilli, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi e Diego Abatantuono.

Restano, però, in vita le competizioni come Piatto Ricco di Borghese con chef amatoriali che si sfideranno mettendo in mostra competenze enogastronomiche e psicologiche in onda su Tv8 e non può mancare, sempre con Alessandro Borghese, 4 Ristoranti su Sky Uno. Inoltre, su Real Time, dal 3 Settembre, torna Bake Off Italia con la conduzione di Benedetta Parodi e la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Damiano Carrara, poi, dal 2 Settembre inizia Taraballa su Food Network Italia. Sei influencer dovranno sfidarsi e divertirsi con il pasticcere più amato d’Italia.

Infine, spazio a volti nuovi su Discovery Food Network con tre nuovi programmi: Il volo dell’aquila condotto dall’ultimo vincitore di Masterchef Francesco Aquila, Giovani Nonne con Vittoria de Nittis e C’è ciccia con Luca Terni alla scoperta della cucina toscana.

All’interno dei palinsesti televisivi non potranno mai mancare: il telegiornale, Sanremo e i cooking show.