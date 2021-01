Siete alla ricerca di un modo per guardare Il Commissario Ricciardi in streaming? Scopriamo subito in quale piattaforma sono disponibili gli episodi completi della nuova fiction andata in onda su Rai 1 a partire dal 25 gennaio 2021 e terrà compagnia agli spettatori almeno fino a marzo.

Il Commissario Ricciardi in streaming su RaiPlay

Su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione ondemand. La messa in onda di ogni puntata della fiction è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 2 ore.

Sul sito della Rai al momento c’è la prima puntata, visto che la serie è partita ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021. Man mano che andranno in onda in Tv gli episodi, successivamente verranno caricati sulla piattaforma della Rai.

Il cast della fiction Rai: il ritorno di Enrico Ianniello

Nel cast del Commissario Ricciardi troveremo Enrico Ianniello. L’attore è noto al pubblico di Rai 1 per interpretare il Commissario in Un Passo dal Cielo, altra fiction Rai di grande successo. A lui questa volta spettare interpretare il dottor Bruno Modo, un medico legale molto razionale e antifascista.

Oltre a lui e a Guanciale vi saranno: