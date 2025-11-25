Il Commissario Ricciardi ha salutato il pubblico televisivo con l’ultima puntata della terza stagione che ha incollato alla tv 3.724.000 spettatori con uno share del 22.1%. Un grandissimo successo con un finale che lascia in sospeso una lettura narrativa che sicuramente sarà raccontata nella quarta stagione.

Il Commissario Ricciardi 4 ci sarà?

A poche ore dalla conclusione della terza stagione de Il Commissario Ricciardi in tanti si domandando: “ci sarà una quarta stagione?“. Al momento non c’è nessuna conferma, ma durante l’Italian Global Series Festival il cast della serie e i produttori hanno spoilerato che i fatti raccontati nell’ultima novella di Maurizio De Giovanni, che ha ispirato in parte la terza stagione, potrebbero diventare argomento della sceneggiatura della quarta stagione. Le parole del cast e dei produttori hanno così lasciato una porta socchiusa verso il futuro di una delle serie televisive più amate e seguite degli ultimi anni.

Del resto nella terza stagione Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, ha mostrato un lato inedito di sé lasciando spazio alle fragilità ed emozioni. Il Commissario ha mostrato lati più fragili, aprendosi all’amore e alle proprie vulnerabilità come mai aveva fatto prima.

Cosa succederà nella quarta stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale?

Il finale della terza stagione de Il Commissario Ricciardi ha lasciato diversi fili narrativi in sospeso, in particolare quelli legati al percorso emotivo del protagonista e ai rapporti intrecciati con gli altri personaggi della serie. Una scelta sicuramente voluta per generare curiosità nel pubblico, ma allo stesso tempo per lasciare dei temi in sospeso in modo da poterli raccontare in una prossima stagione. Del resto, va detto, che la saga letteraria di De Giovanni è ampia, ricca di sfumature e perfettamente capace di sostenere nuove storie oltre i romanzi principali.

Attenzione: al momento non c’è ancora alcuna conferma ufficiale da parte della Rai sul futuro della serie tv, ma gli indizi lasciano pensare a ben altro. La conclusione della terza stagione, infatti, non ha del tutto chiuso il racconto lasciando intuire che potrebbe esserci qualcosa in futuro.