“Il Commissario Ricciardi” torna su Rai 1 con la terza attesissima stagione. Nuove indagini, amori e segreti nella Napoli del 1933 per la serie tv con protagonista Lino Guanciale. Scopriamo quando esce su Rai1, trama e cast.

Il Commissario Ricciardi 3, quando va in onda su Rai1 e cast

Tutto pronto per il ritorno de Il Commissario Ricciardi 3 al via da lunedì 10 novembre dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1. Quattro nuove prime serate per la serie tv de Il Commissario Ricciardi tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Gianpaolo Tescari, affiancato da Alessandro Scuderi nel terzo episodio. Nella terza stagione ritroviamo alcuni dei volti che hanno consacrato la serie tv; a cominciare da Lino Guanciale nei panni del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, ma anche Maria Vera Ratti che presta il volto a Enrica, la vicina di casa da sempre innamorata di lui. Non solo, tra i protagonisti della serie anche Antonio Milo nel ruolo del brigadiere Raffaele Maione, fedele collaboratore del commissario e marito di Lucia interpretata da Fabrizia Sacchi.

Sempre nel cast de Il Commissario Ricciardi 3 c’è anche Enrico Ianniello nel ruolo del dottor Bruno Modo, grande amico del Commissario, mentre Serena Iansiti interpreta Livia Lucani, una cantante lirica il cui cuore batte per Ricciardi, ma è vittima dei ricatti di Falco (Marco Palvetti). A completare il cast: Mario Pirrello (Garzo), Adriano Falivene (Bambinella), Veronica D’Elia (Nelide) e Fiorenza D’Antonio (Bianca Palmieri di Roccaspina), la donna più bella di Napoli, legata a Ricciardi da una sincera complicità.

Il Commissario Ricciardi 3, la trama

Ma passiamo alla trama de Il Commissario Ricciardi 3. Dove eravamo rimasti? Ricciardi, ricoverato in ospedale, trova il coraggio di chiedere al padre di Enrica il permesso di poterla corteggiare. È il dicembre del 1933 e, mentre la città di Napoli vive la contraddizione tra splendore e miseria, il commissario tenta di costruire una nuova serenità, pur restando prigioniero della sua maledizione. A Napoli, tra vicoli poveri e palazzi imponenti, si intrecciano le vite dei protagonisti: Maione affronta ancora il dolore per la perdita del figlio, Modo si trova a fare i conti con il passato, mentre Livia, dopo aver ceduto al maggiore Manfred per salvare Ricciardi, vive un rapporto complesso tra amore, sacrificio e gelosia.

Le riprese si sono svolte tra Taranto Vecchia, dove è stata ricostruita la Napoli popolare, e Napoli e Roma, per gli ambienti più eleganti.

La serie è stata girata a Napoli tra Museo Filangieri, il Palazzo delle Poste e la Casa del Mutilato, luoghi che restituiscono il fascino e le contraddizioni della città sotto il regime fascista. Proprio il regista Tescari ha sottolineato: “vediamo la Napoli povera, la stessa delle altre stagioni, ma anche quella ricca e borghese. Abbiamo reinventato un’architettura che, per personaggi come Livia, diventa simbolo di libertà femminile in un’epoca di oppressione. In questi episodi, la musica di Napoli vibra con toni diversi: dalle statuine del presepe alla follia natalizia, fino alle dinamiche di potere tra disperati e corrotti. Napoli, meraviglia demoniaca, resta la vera protagonista. Una rete sotterranea di legami e segreti, attraverso cui nulla può restare nascosto“.

L’appuntamento con Il Commissario Ricciardi 3 è dal 10 novembre 2025 in prima serata su Rai1.