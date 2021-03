Il Commissario Ricciardi 2 si farà. Pare proprio di sì. La gioia di tutti i fan è sicuramente immensa. La fiction Rai con protagonista Lino Guanciale avrà quindi un seguito. Cosa ha portato a tutto ciò? Oltre agli ottimi ascolti e alla voglia dello stesso attore di proseguire, pare anche che a far propendere per il rinnovo sia stata la possibilità di aver altro materiale su cui lavorare visto che i libri da cui la serie prende spunto sono davvero numerosi. Ecco tutte le ultime news in merito.

Il Commissario Ricciardi 2 ci sarà: le parole dell’attore

Il Commissario Ricciardi ci sarà. Lino Guanciale si è dimostrato propenso a proseguire questa avventura nei panni del protagonista di una delle fiction Rai più misteriose di sempre. Lo scorso primo marzo 2021 sul suo profilo Instagram, Guanciale ha postato un video in occasione della messa in onda dell’ultima puntata. Nel post ha scritto: “Un momento triste, malinconico, ma è anche un bel momento”.

L’attore ha poi aggiunto: “È stato un percorso bellissimo. Sono fiero del lavoro fatto da tutti coloro che hanno preso parte al progetto. Spero che Luigi Alfredo Ricciardi e il suo mondo siano entrati un po’ di più nei vostri cuori perché è un personaggio che porterò con me #IlCommissarioRicciardi”.

Si legge inoltre: “Questa è l’ultima puntata ma non è l’ultima per quanto riguardo questo personaggio e questa serie.”

Come se non bastasse in un post successivo sempre Lino Guanciale ha sottolineato: ” A Presto Ricciardi“. Abbiamo abbastanza indizi?

I libri di Maurizio De Giovanni: la base per i nuovi episodi

Come se non bastasse dei libri di Maurizio de Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore sono stati usati solo i primi sei sui dodici presenti nella saga.

A diventare episodi della prima stagione sono stati quelli intitolati: