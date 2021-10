Torna su Rai 2 “Il Collegio 6”: la voce narrante è sempre quella di Giancarlo Magalli, mentre l’anno di ambientazione è il 1977. Quando va in onda? Chi sono gli alunni, i professori e la location? Scopriamo assieme tutti i dettagli sul docu-reality di Rai2.

Quando va in onda il Collegio 6? Orario e programmazione

Quando va i onda Il Collegio 6? La messa in onda della prima puntata è prevista per martedì 26 ottobre 2021 alle ore 21.20 su Rai 2. A rivelarlo, Rai Pubblicità, che ha reso noti i listini relativi all’autunno delle reti Rai. Salvo cambiamenti dell’ultima ora il programma andrà in onda tutti i martedì per un totale di 8 puntate come per la scorsa edizione.

Ambientazione e location de Il Collegio 6

L’ambientazione scelta per questa nuova edizione del docu- reality di Rai2 è l’anno 1977 mentre la location rimane la stessa della scorsa edizione: il Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Anche per la scorsa edizione la location era questa, dopo che il programma ha lasciato la sua sede storica di Bergamo.

Il Collegio 6: alunni e professori

Ancora non sono stati resi noti gli alunni che parteciperanno al docu – reality Il Collegio, i cui nomi e la loro provenienza saranno rivelati a ridosso della messa in onda. Mentre per quel che riguarda i professori – salvo sorprese dell’ultimo minuto – ritroveremo tutti quelli della scorsa edizione. Ecco la lista dei professori:

Paolo Bosisio – Preside

Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica

David Wayne Callahan – Inglese

Luca Raina – Storia e Geografia

Roberta Barbiero – Supplente di Storia e Geografia

Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze

Alessandro Carnevale – Educazione artistica

Patrizio Cigliano – Recitazione

Marco Chingari – Educazione musicale

Valentina Gottlieb – Educazione fisica

Carlo Santagostino – Informatica

Carmelo Trainito – Breakdance

Roberta Sette – Educazione Sessuale

Incerta la presenza del prof di educazione artistica, Alessandro Carnevale, perchè attraverso delle risposte ai followers su Instagram ha manifestato dei dubbi sul suo ritorno. In forse anche il professore di inglese, Callahan, e Patrizio Cigliano, insegnante di recitazione. Infine, come sorveglianti de Il Collegio 6 rivedremo Lucia Gravante ma probabilmente Massimo Sabet non ci sarà.

Appuntamento quindi con il Collegio 6 per martedì 26 ottobre 2021 alla ore 21.20 su Rai2.