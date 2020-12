Il Collegio 5 è giunto al termine. I ragazzi hanno affrontato, per otto lunghe settimane, una vera e propria avventura in grado di farli crescere. Tante le esperienze portate a casa. Tante le liti, i momenti di gioia, ma soprattutto tanto trash è stato regalato ai telespettatori di Rai 2. Ora non rimane che riepilogare quanto accaduto puntando l’attenzione su chi dei protagonisti è stato promosso o bocciato. Come ogni anno scolastico che si rispetti, infatti, i concorrenti del docu-reality hanno affrontato verifiche, interrogazioni e soprattutto il temutissimo esame finale.

Il Collegio 5: tutti i promossi

Panico da esame? Sì. I ragazzi del Collegio 5 hanno risposto alla paura di essere bocciati cercando un escamotage divertente. Per assicurarsi la promozione, infatti, prima di dover sottoporsi allo scritto di italiano: Bonard Dago, Giulia Scarano, Zigliana, Andrea e Leonardo Prezioso, Linda Bertollo e Andrea Di Piero hanno rapito lo scheletro della classe e come riscatto hanno chiesto il loro diploma. La bravata, come previsto, non ha sortito l’effetto desiderato, ma quello contrario. Per punizione hanno dovuto imparare il carme Dei Sepolcri di Ugo Foscolo. Il risultato? Poco soddisfacente.

Superato l’esame di italiano, gli allievi si sono sottoposti poi a quello di matematica. Qui, per un colpo di fortuna incredibile, alcuni di loro sono riusciti a copiare in quanto la professoressa si è dovuta allontanare dall’aula ed il bidello ha permesso loro di suggerirsi le risposte esatte.

Per finire è giunta la prova ora. Figuraccia dopo figuraccia, però, alcuni alunni hanno comunque ottenuto il diploma.

Fra i promossi, infatti, vi sono: Giulia Matera, Davide Vavalà, Usha Teoli, Alessandro Guida, Sofia Cerio, Andrea Di Piero, Maria Teresa Cristini, Giordano Francati, Luna Scognamiglio, Bonard Dago, Luca Zigliana, Linda Bertollo, Leonardo Prezioso e Giulia Scarano.

Quest’ultima si è presentata davanti alla commissione con il suo “santino” personale e ha poi tentato di corrompere i professori dando soldi a tutti quanti. A dirla tutta, strafalcione dopo strafalcione, solo: Sofia Cerio e Andrea Di Piero avrebbero dovuto ottenere il diploma. Loro se lo sono davvero meritato.

Il Collegio 5, bocciati: obiettivo raggiunto per un unico alunno

L’unico bocciato de Il Collegio 5 è sembrato molto contento dell’obiettivo raggiunto. Al contrario di quanto i docenti potevano aspettarsi, infatti, Andrea Prezioso era triste quando ha scoperto di aver fallito nel suo intento e di essere stato ammesso agli esami e soprattutto all’orale. Ecco perché il giovane ha dovuto alzare l’asticella per farsi bocciare e tentare il tutto e per tutto per agguantare il suo obiettivo.

Cosa ha detto Prezioso? Ebbene pur di farsi bocciare ha detto che i Promessi Sposi erano stati scritti da Dante. Non contento ha detto che Luca era uno dei protagonisti.