Nuova puntata de “Il Collegio 4″, il reality show di successo trasmesso nella prima serata di Raidue. Ecco per voi tutte le anticipazioni della puntata in onda martedì 5 novembre 2019.

Il collegio 4 terza puntata: martedì 5 novembre 2019

Martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Il Collegio, il reality show di Rai2 che vede 20 studenti catapultati in un collegio del 1982. Tante le novità: tra nuovi ingressi, ma anche l’entusiasmo legato ai Mondiali di Calcio del 1982 fino all’arrivo della street-art.

La terza puntata de Il Collegio 4 si preannuncia davvero imperdibile. Protagonisti ancora una volta un gruppo di studenti, suddiviso tra 10 ragazzi e 10 ragazze, che sono riusciti a superare la seconda settimana di permanenza all’interno della struttura. Per i giovani alunni però le difficoltà non sono terminate, visto che dovranno confrontarsi con una serie di novità pronti a rivoluzionare ancora una volta la loro vita all’interno del collegio.

Una delle novità riguarda l’annuncio da parte del Preside di una gita scolastica che vedrà gli alunni chiamati a dormire una notte fuori dal collegio. Ma non finisce qui, visto che il Preside, oltre ad annunciare la gita, avviserà gli allievi dell’ingresso di due misteriosi ragazzi. Non solo, il Preside sottoporrà gli allievi ad una difficile scelta morale richiesta appositamente per testare quanto sono generosi d’animo.

Il Collegio 4: quanti alunni saranno espulsi?

La terza puntata del reality show vedrà come sempre gli allievi chiamati anche a confrontarsi con lo studio delle materie; gli studenti dovranno cimentarsi con lezioni di musica, ma anche competizioni di calcio.

Visto che la quarta edizione del Collegio è organizzata negli anni ’80, per l’occasioni i ragazzi dovranno affrontare proprio come è accaduto durante i Mondiali di Calcio ’82 una squadra di un altro istituto. Non solo, i venti collegiali potranno conoscere più da vicino anche il fenomeno della street art.

Non solo belle notizie attendono i collegiali, visto che per alcuni di loro i guai sono dietro l’angolo. Il mancato rispetto delle regole e la cattiva condotta non sono ammessi all’interno della scuola e chissà che qualcuno di loro non rischi di essere espulso! Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata de Il Collegio 2019 che ricordiamo quest’anno è raccontato dalla voce narrante di Simona Ventura!