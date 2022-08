Si avvicina la messa in onda della settima edizione de Il Collegio. Il docu-reality di Rai 2 che catapulta la Generazione Z in epoche storiche lontane dal presente. L’esperimento televisivo nelle passate edizioni ha regalato al pubblico momenti epici e lanciato alcuni protagonisti che sono riusciti a crearsi un proprio spazio con partecipazioni televisive e un seguito ampio sui vari social network.

Il Collegio 2022 su Rai 2: tutti nel 1958 con la voce narrante di Nino Frassica, ecco quando in tv

Il Collegio 2022 torna dal 27 settembre 2022 alle ore 21.00 su Rai 2. Nuovi protagonisti e una nuova voce narrante esploreranno il 1958. La settima edizione inizia con l’abbandono della storica professoressa Maria Rosa Petolicchio eppure le novità sono molteplici. Infatti, la produzione metterà alla prova i giovani e le giovani di quest’edizione. La scelta dell’anno accademico non è casuale poichè il 1958 rappresenta un’opportunità di racconto ben precisa. Vicini al boom economico, in Italia, le scuole medie erano di due tipologie: professionale e di accesso alle superiori.

Altra novità importante riguarda la voce narrante. Giancarlo Magalli è sostituito da Nino Frassica e pare non l’abbia presa molto bene. Il Collegio 7 durerà per 8 appuntamenti su Rai 2 e mostrerà, per un altro anno, come i giovani di oggi possono entrare in contatto con l’epoca dei loro nonni. Un viaggio interessante impreziosito dalle immagini delle teche Rai che rendono Il Collegio un programma ricco di momenti di condivisione.

Il Collegio: location, professori, sorveglianti e anticipazioni sui protagonisti

Le riprese de Il Collegio sono state effettuate, a luglio, presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni (Frosinone) e dei giovani protagonisti si sa ancora poco e nulla. Le loro schede saranno pubblicate sugli account social de Il Collegio e su Raiplay appena si avvicinerà la data di inizio del programma.

Cast de’ il Collegio 2022

Il cast di professori, sorveglianti e preside è invece, ufficiale: