Torna a grande richiesta su Real Time (Canale 31) “Il Castello delle Cerimonie”. L’appuntamento con Donna Imma Polese e Matteo Giordano è in programma per venerdì 8 settembre 2023, in prima serata. Come sempre, protagoniste del format televisivo sono le coppie di sposi che scelgono di coronare il loro sogno d’amore presso l’Hotel La Sonrisa, dove appunto è ambientato il programma tv giunto alla 7° stagione, e che si inserisce in perfetta continuità con il precedente titolo Il Boss delle Cerimonie (5 stagioni prodotte) che vedeva protagonista Don Antonio Polese, capostipite della famiglia e papà di Donna Imma, che aveva avviato nella proprietà gestita dalla famiglia a Sant’Antonio Abate (NA) il business dei matrimoni sfarzosi e fiabeschi.

Si tratta quindi della produzione originale italiana di Warner Bros. Discovery più longeva del canale Real Time, dove va in onda ininterrottamente dal 2014. Il programma è stato inoltre il primo format ad essere esportato all’estero su un altro canale del gruppo, in questo caso TLC in UK, in lingua originale con sottotitoli. La casa di produzione è la B&B Film e l’anima del programma e il produttore Raffaele Brunetti, che insieme a suo figlio Lorenzo, ha avuto l’idea di dare vita a questo racconto così straordinario ed iperbolico di un’azienda a conduzione familiare specializzata nell’organizzazione di cerimonie eccessive e gioiose.

In vista dell’inizio del nuova stagione de “Il Castello delle Cerimonie”, noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di trascorrere un’intera giornata all’Hotel La Sonrisa, per un’intervista esclusiva a Donna Imma Polese e Matteo Giordano. Accolti come persone di famiglia, in quella che è la grande realtà dell’Hotel La Sonrisa, Donna Imma e Matteo ci aprono letteralmente le porte del Castello.

Immersi completamente in un’ambientazione fiabesca, i coniugi Giordano ci raccontano la storia del Castello, e del programma: dagli inizi con Don Antonio Polese, ai giorni d’oggi con loro due a coronare i sogni di centinaia di coppie ogni anno. L’Hotel La Sonrisa non è solo matrimoni, compleanni, battesimi e comunioni come li vediamo in tv, molti sono i ricevimenti realizzati nella struttura che sposano uno stile molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Durante l’intervista, Donna Imma e Matteo ci raccontano anche dell’altra avventura televisiva che li vede protagonisti. Si tratta della seconda stagione del loro programma di cucina in onda sul canale Food Network, sempre del gruppo Warner Bros. Discovery: “IN CUCINA CON IMMA E MATTEO” (in onda ad ottobre) con le grandiose ricette della Famiglia Polese raccontate da Matteo Giordano e Donna Imma, padroni di casa della Sonrisa. A celebrare la tradizione culinaria napoletana e soprattutto l’amore.

“Il Castello delle Cerimonie”: video-intervista esclusiva a Donna Imma Polese e Matteo Giordano

Donna Imma e Matteo, l’8 settembre su Real Time, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, riparte il Castello delle Cerimonie. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione?

Donna Imma Polese e Matteo Giordano: «La sorpresa più grande di questa nuova stagione è che siamo diventati nonni. Nostro figlio Pasquale è diventato papà, e quindi ci ha regalato la gioia di diventare nonni»

Come avete unito vita privata e trasmissione nell’organizzare il matrimonio di vostro figlio?

Matteo Giordano: «Noi lo abbiamo organizzato come organizziamo tutti i nostri eventi: con tanto amore, così come facciamo per tutti i nostri sposi, anche per nostro figlio abbiamo messo tutto il nostro amore nell’organizzare il suo matrimonio».

Quali saranno gli eventi più particolari di questa nuova stagione?

Matteo Giordano: «Ci sarà una bellissima festa del nostro Royal Principe, un ragazzo che ha festeggiato i suoi 50 anni. Poi vedrete una bellissima unione civile di due ragazzi di Scampia, finalmente abbiamo ottenuto questa registrazione, come voi sapete abbiamo realizzato il matrimonio della prima donna trans. Noi celebriamo l’amore in generale».

La richiesta più strana ricevuta?

Matteo Giordano: «Io dico sempre che per televisione ci sono delle richieste che per alcuni telespettatori possono sembrare strane, mentre per altri no. Ogni richiesta può avere un suo perchè. Anche se per qualcuno può sembrare strana, per i nostri sposi hanno invece un significato importante»

Perché una coppia sceglie voi?

Matteo Giordano: «Perché si mangia bene, il servizio è eccellente. Come diceva Don Antonio: “noi non ospitiamo solo lord, ma trattiamo tutti da re”».

Donna Imma Polese: «Noi ci teniamo molto all’accoglienza, da quando vengono per la prima volta gli sposi mano nella mano, noi li accogliamo in un modo eccezionale»

Qual è il segreto del successo del programma?

Donna Imma Polese: «Perché è vero, è reale. Loro rimangono sorpresi quando ci incontrano, ci toccano per vedere se siamo veri».

Matteo Giordano: «Come avete visto quando siete arrivati, io ero in piena contrattazione. Le persone quando arrivano da noi mi chiedono: ma voi lavorate veramente? Si noi lavoriamo veramente. Noi abbiamo la fortuna di essere ripresi mentre logriamo».

Tutto parte da don Antonio Polese: ma ricordate come è nata l’idea?

Matteo Giordano: «È una bella storia da raccontare. Lorenzo e Raffaele Brunetti della B&B Film, mi telefonarono e mi dissero che avrebbero voluto fare un programma dedicato ai matrimoni. Io all’inizio ero un po’ scettico, gli dissi di venire qui che ne avremmo parlato. Don Antonio non era tanto favorevole. Anche qualcuno del settore gli sconsigliò di fare questo programma. Invece quello che ha insistito un po’ sono stato io. Abbiamo fatto questo percorso insieme io Raffaele Lorenzo. Ci tenevamo a far vedere che i matrimoni napoletani sono belli, ricchi di cibo, con la musica, ricchi di passione. Noi questo vogliamo raccontare. Poi è normale, c’è chi si vuole soffermare sulla frase non detta bene in italiano, ma alla fine resta sì, quello che rimane è l’amore, la passione, gli sguardi degli sposi, dei genitori, ed è quello che dona quella forza in più al programma. Noi realizziamo quelli che sono i sogni dei nostri sposi».

Donna Imma Polese: «Lo ha voluto fortemente Matteo. Diciamo la verità, al castello si coronano tutti i sogni d’amore, e si realizzano tutti i desideri di questi sposi. Desideri che sognano per quel giorno particolare della loro vita. Per noi è motivo di grande orgoglio».

Immaginavate questo successo e questo affetto da parte del pubblico?

Matteo Giordano: «Noi non immaginavamo assolutamente questo successo. Noi abbiamo comunque fatto tanti programmi, “Napoli prima e dopo” su Rai 1, luogo di riprese cinematografiche per film importanti come “Cient’anne” di Mario Merola e Gigi D’Alessio, abbiamo fatto il film di Matteo Garrone “Reality”»

Donna Imma e Matteo: «Il castello è stato sempre un sito televisivo fin dalla sua nascita, poi sono passati tutti i grandi: Sophia Loren, Maradona, Lucio Dalla, Bocelli, Messi, Al Bano, Gina Lollobrigida».

Il castello non è solo un set televisivo ma un ristretta tutto l’anno: che numeri fa?

Matteo Giordano: «Noi creiamo un bell’indotto economico, vi lavorano cento persone. I numeri precisi non li conosco al momento ma creiamo un bell’indotto»

Quali sono state le difficoltà durante la pandemia?

Matteo Giordano: «È stato un periodo molto duro, soprattutto per la mancanza di contatto. Sicuramente è stano un periodo brutto e noi abbiamo cercato di riprenderci offrendo quello che è il nostro prodotto più importante e cioè il contatto umano».

Donna Imma Polese: «La cosa brutta era vedere il castello tutto spento. Il castello è sempre vivo, qui è sempre festa».

Il matrimonio vip che ricordate?

Donna Imma e Matteo: «L’ultimo che abbiamo fatto eravamo anche testimoni: quello di Francesco Merola, un matrimonio importantissimo, molto numeroso, erano circa settecento persone. È stato doppiamente faticoso perché eravamo testimoni e allo stesso tempo dovevamo gestire la cerimonia, grazie ai nostri collaboratori che sono validissimi è andato tutto alla grande»

Il pubblico vi ama, vi hanno mai chiesto di partecipare a un reality?

Matteo Giordano: «Ci piacerebbe ma a volte sono gli impegni che ci legano al castello, Noi non siamo degli attori, noi siamo degli umili lavoratori prestati alla tv, noi la nostra principale attività è la distrazione, ben venga qualche partecipazione tv, qualche programma che ci invita, siamo stati ultimamente da Antonella Clerici, è stato bellissimo, però fare cose con impegni lunghi diventa un poco un problema per noi»,

Donna Imma Polese: «Noi dobbiamo essere sempre presenti, le persone quando vengono ci vogliono trovare qui, noi non ci stacchiamo quasi mai dal castello, cerchiamo sempre di essere presenti. Comunque ci piace».

Qual è il programma che sognate? Donna Imma lei andrebbe a cucinare nella casa del Grande Fratello?

Donna Imma Polese: «Si certo mi piacerebbe. I tempi sono lunghi come si fa, andarci qualche giorno si, per preparare qualcosa per loro».

Matteo Giordano: «Anche per l’altra rete ammiraglia c’è stato qualche altro programma che ci ha contattato, ma gli impegni sono tanti. Non possiamo stare tanti giorni e tanti mesi a disposizione della televisione. Un programma televisivo importante ha bisogno di tanto impegno che poi noi non possiamo garantire e ci dispiace, però l’ospitata è una cosa che coiamo fare tranquillamente».

Il personaggio che sognate di ospitare?

Donna Imma Polese e Matteo Giordano: «Ci sono passati quasi tutti, forse Jennifer Lopez, non ci siamo incontrati l’altro giorno a Capri».

Su Food Network partirà “In cucina con Imma e Matteo”, cosa vedremo?

Donna Imma Polese: «Ne vedrete delle belle lì».

Matteo Giordano: «Io dico sempre che “In cucina con Imma e Matteo” non è altro che la riproduzione di quale che sono le nostre ricette che ci cucinavano le nostre zie le nostre mamme. Con questo programma, noi non facciamo altro che mostrare quella che è la nostra quotidianità»

Donna Imma Polese: «Abbiamo scritto il libro, dove ci sono tutte le nostre ricette»

Matteo il piatto di sua moglie che preferisce di più?

Matteo Giordano: «I cannelloni».

Donna Imma Polese: «Quella è la mia specialità li faccio fina da bambina».

Progetti futuri?

Matteo Giordano: «Adesso è nato il bambino quindi ci godiamo questa gioia. Il castello richiede molto impegno e tanta dedizione».

Donna Imma Polese: «Cerchiamo di alternare un po’ il lavoro al nipotino, purtroppo non c’è tanto tempo perché il castello richiede la nostra presenza fisica».

Un’accoglienza straordinaria, che sia per una cerimonia, un’intervista o una semplice foto

Il nostro viaggio all’interno della famiglia de Il Castello delle Cerimonie è proseguito a tavola. Donna Imma e Matteo ci invitano alla loro tavola, insieme alla loro famiglia, per assaporare quelle che sono le prelibatezze cucinate dallo chef e dalla sua squadra. All’Hotel La Sonrisa, ogni giorno c’è un infinito via vai di persone. Tra invitati alle cerimonie e gente comune che vuole solo una foto con i due protagonisti del programma in onda su Real Time, Donna Imma e Matteo trovano sempre il tempo per accontentare tutti.

Video: intervista a Donna Imma Polese e Matteo Giordano de “Il Castello delle Cerimonie”