Il Cantante Mascherato 2023, sta per tornare sullo schermo di Rai1 alla cui conduzione ritroviamo la sempre verde Milly Carlucci. Il promo della trasmissione è stato mandato in onda strategicamente in una delle pause pubblicitarie della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Scelta più che azzeccata visti gli ascolti stratosferici della kermesse canora. Quando va in onda? E chi ci sarà in giuria? Scopriamolo assieme.

Il Cantante Mascherato 2023: ecco quando in tv

La quarta edizione de “Il cantante mascherato” sarà piena di novità a partire dal cambio del giorno di messa in onda e alla giuria. Ma intanto vi iniziamo a dire che il programma di Milly Carlucci andrà in onda da sabato 18 marzo 2023.

Cambio di messa in onda per il Cantante Mascherato di Milly Carlucci

Il varietà di Milly Carlucci dunque, cambia giorno di messa in onda: dalla tradizionale programmazione del venerdì passerà al sabato sera. Il format sarà sempre lo stesso: un gruppo di personaggi famosi – 12 concorrenti – si sfiderà sul canto nascosti sotto costumi sgargianti, estrosi e particolari.

La giuria de Il Cantante Mascherato 2023: ai “veterani” si affiancheranno delle new entry

A giudicare le performance dei concorrenti in gara che dovranno indovinare anche la loro identità, ci saranno alcuni “veterani” e delle new entry: chi sono? Ecco i nomi:

Flavio Insinna e Francesco Facchinetti , già presenti negli anni precedenti.

Le new entry sono:

Serena Bortone,

Iva Zanicchi

Christian De Sica.

Ma le novità non finiscono qui! In ciascuna delle sei nuove puntate dello show, ci sarà un ospite. Ovvero, il “mascherato per una notte” che si esibirà nascosto sotto a una maschera (sempre la stessa) a forma di cuore con una corona. Entro la puntata si dovrà scoprire l’identità del mascherato per una notte e sarà Milly Carlucci a fornire 5 indizi, cinque nomi di personaggi che potrebbero celarsi sotto al cuore.

Ma solo a metà serata si riuscirà a capire di chi si tratta e l’identità nascosta. Il Cantante Mascherato è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Appuntamento quindi con il Cantate mascherato 2023 a partire da sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Rai1.