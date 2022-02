Anche oggi, venerdì 25 febbraio 2022, la Rai ha scelto di modificare la programmazione tv di Rai 1, un palinsesto giornaliero che sarà fortemente condizionato dalla guerra in Ucraina. Tra le principali variazioni di palinsesto c’è da segnalare la cancellazione de Il Cantante mascherato, che in prima serata sarà sostituito dalla replica della serie tv Il Commissario Montalbano. Ecco di seguito le altre variazioni per la giornata di oggi.

Il Cantante Mascherato stasera non andrà in onda: perché? Ecco il motivo

Cambia la programmazione tv della prima serata di Rai 1. Questa sera la puntata settimanale de Il Cantante mascherato condotto da Milly Carlucci non andrà in onda, al suo posto Rai Uno manderà in onda la replica della serie tv Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, l’episodio che andrà in onda questa sera in prima serata è “Un covo di vipere”.

Rai 1 sceglie di cancellare l’intrattenimento

Le variazioni non riguarderanno solo la prima serata, ma l’intera giornata. La Rai sceglie di dare spazio all’informazione soprattutto nel palinsesto mattutino. Non andrà in onda Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele lascerà il posto a Unomattina, che a sua volta ha concesso il suo spazio orario allo speciale del Tg1, dal titolo L’invasione, condotto dalla direttrice Monica Maggioni.

Alle ore 10.30, spazio nuovamente per l’informazione con una edizione speciale del Tg1, che darà conto in tempo reale dell’informativa urgente del Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla crisi tra Russia e Ucraina.

Alle 12.00 riprenderà la normale programmazione odierna, con la messa in onda di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Nel pomeriggio la programmazione tv di Rai 1 è confermata, da Oggi è un altro giorno alla soap Il Paradiso delle signore, fino a La vita in diretta. Il gioco I Soliti ignoti – Il ritorno con Amadeus sarà regolarmente in onda, nell’access al prime time.