Terzo appuntamento con Il Cantante Mascherato, lo show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci il venerdì in prima serata su Rai1. Dopo l’uscita di Orietta Berti e Arisa, a chi toccherà questa settimana calare la maschera e rivelare la sua identità in diretta? Ecco le anticipazioni e ospiti della terza puntata in onda venerdì 24 gennaio 2020.

Il Cantante Mascherato Rai1: stasera la terza puntata

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.30 terza puntata de “Il Cantante Mascherato”, il game show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Basato sul formato coreano, il programma prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy ha letteralmente conquistato il pubblico registrando degli ascolti record. Le prime due puntate, infatti, hanno vinto la concorrenza del Grande Fratello Vip 4 con una media di 4milioni di telespettatori a puntata.

Nella terza puntata prosegue il lavoro di detective della giuria di qualità composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti a cui tocca il compito di scoprire l’identità delle sei maschere rimaste in gara. Chi nasconde sotto la maschera del Leone, del Coniglio, del Mastino Napoletano, del Mostro, del Pavone e dell’Angelo? Al momento sono solo due le maschere uscite di scena: si tratta del Barboncino di Arisa e dell’Unicorno di Orietta Berti.

Il Cantante Mascherato chi sono i vip nascosti? E’ toto nomi

Tanti sono i nomi dei papabili vip che potrebbero celarsi dietro le maschere dei personaggi e questo mistero ha letteralmente catturato l’attenzione del pubblico televisivo e dei social sempre più impegnati in quella che potremo chiamare una vera e propria caccia alle star.

Una delle maschere che ha catalizzato l’attenzione del pubblico è quella del Leone con il pubblico diviso in tre. Per la giuria dietro la maschera del re della foreste potrebbe esserci Adriano Pappalardo, ma anche Al Bano e durante l’ultima puntata è spuntato il nome dell’imitatore Max Giusti. Per l’occasione durante la terza puntata Milly Carlucci ha chiamato in studio tutti e tre per cercare di capire chi si nasconde davvero dietro la maschera del leone.