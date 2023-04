Dopo lo spareggio in apertura di puntata che ha visto lo smascheramento di Squalo e rivelare che sotto la maschera si nascondeva in realtà Tullio Solenghi, Milly Carlucci ha aperto ufficialmente la finale de Il Cantante Mascherato 2023. Al fianco della padrona di casa, in questa quarta edizione del programma, cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Ma andiamo ora a scoprire chi è stato eliminato e chi si nascondeva sotto la maschera.

Nella serata di sabato 22 aprile 2023, a Il Cantante Mascherato 2023 è arrivato il tempo degli ultimi smascheramenti. Durante il programma condotto da Milly Carlucci, in prima serata su Rai Uno, giunto alla quarta edizione, si sono esibite le maschere rimaste in gara. Le maschere sopravvissute sono: Riccio, Cavaliere Veneziano, Chiuchino e Criceto. Presente anche Stella che è andata in finale.

Dopo le varie esibizioni e una serie di salvataggi avvenuti durante la serata da parte di Serena Bortone, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, il pubblico da casa attraverso il voto social e Sara Di Vaira, si è finalmente arrivati allo smascheramento.

In questa fase viene decretato lo smascheramento di Stella. La concorrente deve togliersi la maschera e rivelare la sua identità.

Simona Ventura sotto la maschera di Stella de Il Cantante Mascherato 2023

All’interno della maschera di Stella si nascondeva la grande Simona Ventura. A scovare l’identità che si nascondeva nella maschera è stata tutta la giuria.

Ecco di seguito il video dello smascheramento della maschera di Stella durante la puntata di questa sera de Il Cantante Mascherato 2023 che in realtà non è altro che la conduttrice Simona Ventura.