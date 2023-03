Milly Carlucci è tornata ieri sera in onda in prima serata su Rai 1 con la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023. Al fianco della padrona di casa, in questa quarta edizione del programma, cinque investigatori d’eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere. Ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono infatti le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Ma andiamo ora a scoprire chi è stato eliminato e chi si nascondeva sotto la maschera.

Il Cantante Mascherato 2023, cigno eliminato: ecco chi si nascondeva nella maschera

Nella serata di sabato 18 marzo 2023, a Il Cantante Mascherato 2023 è già arrivato il tempo del primo smascheramento. Durante il programma condotto da Milly Carlucci, giunto alla quarta edizione, ad avere la peggio durante lo scontro finale con la Rosa, giudicato esclusivamente dal pubblico social, è stato il Cigno.

Allo spareggio finale tra il Cigno e la Rosa si è arrivati dopo una serie di salvataggi: Serena Bortone ha graziato i Colombi, mentre Christian De Sica ha fatto passare Ciuchino. Iva Zanicchi ha dato un’altra opportunità a Ippopotamo. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti hanno deciso di portare alla seconda puntata rispettivamente Porcellino e Squalo.

I social, hanno salvato il Criceto e la Stella. Per concludere, Sara Di Vaira e Rossella Erra hanno salvato il Riccio, il Cavaliere Veneziano e lo Scoiattolo Nero. A questo punto è toccato alle due maschere rimaste giocarsi il tutto e per tutto allo spareggio finale.

Sandra Milo e Antonio Mezzancella sotto la maschera del Cigno de Il Cantante Mascherato 2023

All’interno della maschera del Cigno si nascondevano ben due concorrenti: l’attrice Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella. L’unica a riuscire a scovare entrambe le identità che si nascondevano nella maschera del Cigno – con l’aggiunta errata di Patty Pravo – è stata la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone. Mezzancella e Sandra Milo, hanno dichiarato di essersi divertiti molto in questa esperienza.

Il mascherato per una notte

Durante la serata andata in onda ieri su Raiuno si è avuto anche il primo Mascherato per una Notte. Le prime a nascondersi dentro la maschera a forma di Cuore, con tanto di corona e maschera, sono state Stefania Sandrelli con la figlia Amanda, individuate immediatamente da tutti e cinque gli investigatori, in primis Flavio Insinna.

Video – Il cantante Mascherato 2023: nel Cigno c’erano Sandra Milo e Antonio Mezzancella

Ecco di seguito il video dello smascheramento del Cigno durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023.