Il Cantante Mascherato quando torna in Tv su Rai 1? Quali cambiamenti dobbiamo aspettarci nel fortunato programma condotto Milly Carlucci? Quante maschere saranno presenti quest’anno e chi è il nuovo coreografo? Eccovi tutte le informazioni al momento note.

Il Cantante Mascherato 2022: quando in tv?

La nuova edizione dovrebbe andare in onda a partire da venerdì 11 febbraio 2022, nella settimana seguente al Festival di Sanremo targato Amadeus. La prima edizione era costituita da quattro puntate, mentre la seconda ne aveva Cinque. Vedremo questa terza edizione quante puntate avrà.

Milly Carlucci annuncia Simone Di Pasquale come coreografo de Il Cantante Mascherato

Con l’addio di Raimondo Todaro, non solo a Ballando con le Stelle ma di conseguenza anche a Il Cantante Mascherato, il suo posto verrà riempito da Simone Di Pasquale. L’ormai ex maestro di Ballando è pronto per questo ruolo e a comunicarlo è stata la sua conduttrice Milly Carlucci.

Milly Carlucci ha speso parole di ammirazione e di assoluto sostegno nei confronti di Simone di Pasquale che è pronto non solo per Il Cantante Mascherato ma anche per altri programmi.

Le parole di Milly Carlucci a FQmagazine:

“Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo. Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”.

Il Cantante Mascherato: 12 concorrenti e nuova giuria per lo show di Rai1

In questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato avrà 12 concorrenti nascosti sotto le maschere((nella prima edizione furono 8, nella seconda 10). Dal Baby Alieno al Leone, bisognerà carpire dalla voce chi farà parte del programma. Il vincitore della prima edizione fu Teo Mammucari mentre lo scorso anno ha vinto Red Canzian. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine?

La giuria che accompagnerà i telespettatori durante i venerdì sera di febbraio potrebbe cambiare. Non si esclude però, la riconferma al tavolo per Costantino della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna. Incerta la partecipazione, forse, di Caterina Balivo e Patty Pravo.