La quinta puntata de Il Cantante mascherato 2022 di Milly Carlucci ha segnato l’uscita di scena di due maschere molto amate del programma: Drago e Medusa. Chi si nascondeva sotto la maschera? Scopriamolo insieme.

Il Cantante mascherato 2022, eliminato Drago: é Simone Di Pasquale

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci prosegua la sua corsa verso la fine senza alcun colpo di scena. La quinta puntata si è aperta con lo spareggio tra Drago e Lumaca che ha visto sfidarsi due delle maschere più amate di questa edizione. Alla fine a spuntarla è stata la maschera della Lumaca, mentre Drago ha dovuto smascherarsi. Nessuna grande sorpresa, visto che sotto la maschera si nascondeva Simone Di Pasquale, ballerino e volto noto di Ballando con le Stelle.

Una volta tolta la maschera del Drago, l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle ha detto: “con voi non si può giocare! Era diventata una tortura: per strada, per messaggio, tutti a chiamarmi Drago! È stato divertentissimo, meraviglioso“.

Medusa eliminata da Il cantante mascherato: sotto la maschera Bianca Guaccero

Dopo l’eliminazione del Drago da Il Cantante mascherato 2022, Milly Carlucci ha presentato le altre maschere rimaste in gara suddivise in gruppi da due. Questa settimana le maschere in gara hanno condiviso il palcoscenico con Red Canzian, Ivana Spagna e Orietta Berti. A fine esibizione la giuria composta da Arisa, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna ha scelto le tre maschere promosse alla prossima puntata lasciando a rischio eliminazione SoleLuna, Medusa e Lumaca.

La maschera di SoleLuna è riuscita a salvarsi dallo spareggio visto che Facchinetti ha sbagliato la maschera d’oro facendo il nome di Massimo Lopez. Alla sfida finale sono arrivate Medusa contro Lumaca. Alla fine a spuntarla è stata Lumaca, mentre Medusa ha dovuto togliersi la maschera mostrando a tutti la sua identità. Anche in questo caso nessuna sorpresa, visto che sotto la Medusa si celava la bravissima Bianca Guaccero che ha ringraziato tutti: “soffrivo per le bellissime parole che avete utilizzato per me. E’ stata un’esperienza bellissima, volevo ringraziare questa donna che è una grande professionista e ti fa sentire bene, grazie”.

Appuntamento alla prossima settimana con l’ingresso di due nuove maschere: Pulcino e Gatta che si sfideranno ad inizio puntata!