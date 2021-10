Il magistrato Saverio Barone torna su Rai 2 con Il Cacciatore 3, la nuova stagione della serie TV basata sulla vera storia del magistrato Alfonso Sabella. Vediamo tutte le informazioni riguardanti la fortunatissima serie Rai a partire da quando verrà trasmessa in TV, trama, cast e numero di episodi.

Il Cacciatore 3: torna Francesco Montanari nei panni del PM Saverio Barone su Rai 2. Quando in TV?

Ritornano le indagini del procuratore antimafia, Saverio Barone. L’attore romano Francesco Montanari porta in tv, per la terza stagione de Il Cacciatore, le vicende del procuratore che dovrà fare una scelta molto difficile ed importante. L’avvio della 3° stagione è previsto per il 20 ottobre 2021 in prima serata su Rai 2.

La seconda stagione de Il Cacciatore era terminata con il depistaggio del boss Brusca ai danni di Barone e del collega. Di conseguenza c’è l’allontanamento di moglie e figlia di Barone. Proprio da questo distacco riparte il Cacciatore 3.

La serie tv Il Cacciatore, ripercorre la storia vera del magistrato Alfonso Sabella. Il racconto della lotta alla mafia, nei primi anni’90, analizza la trasformazione della criminalità organizzata che dalla violenza degli attentati di Capaci e di Via D’Amelio entra nei palazzi pubblici della politica e della legge fino ai piani superiori.

Il Cacciatore 3: trama e il cast della serie tv di Rai2

Il boss Vito Vitale vuole morto Barone ma il procuratore non intende mollare e nel corso della terza stagione tenterà di mantenere fede alle sue parole: “vendicare la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo e prenderli tutti”.

Nel promo de Il Cacciatore 3, il protagonista Saverio Barone incontra la nuova e giovane collega Paola Romano (interpretata da Linda Caridi). I due dovranno collaborare e per il Pm Barone, abituato a lavorare in solitudine, sarà un forte cambiamento. Barone, inoltre, dovrà fingere un ridimensionamento del suo ruolo per poter lavorare quasi sottobanco poiché il pericolo di morte lo insegue. I due PM sono opposti nelle modalità di lavoro eppure si abitueranno perché combatteranno non solo nuovi esponenti mafiosi ma il sistema interno fatto di corruzione e connivenza.

Oltre a Francesco Montanari e Linda Caridi, nel cast troviamo anche:

Marco Rossett

Francesca Inaudi

Roberto Citran

Francesco Foti

Danilo Arena

Paolo Ricca

Ivano Calafato

Marcello Mazzarella.

Il trailer della terza stagione de’ Il Cacciatore

Al via una nuova stagione di caccia per Saverio Barone.

🎬 Continua il racconto della lotta alla mafia con #IlCacciatore I nuovi episodi, da mercoledì 20 ottobre alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/7IyKUxgjen — Rai2 (@RaiDue) October 11, 2021

Gli episodi de Il Cacciatore 3 saranno trasmessi in diretta TV su Rai2 ma anche in streaming su RaiPlay.