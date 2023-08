Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha visto Il buono, il brutto, il cattivo e soprattutto, alzi la mano chi non l’ha trovato irresistibile. Del resto il film di Sergio Leone datato 1966 è un cult ed uno dei film western più famosi della storia del cinema non a caso.

La regia magistrale, il cast strepitoso, l’originalità della trama, le musiche indimenticabili e le immagini mozzafiato, rendono Il buono, il brutto, il cattivo una pellicola senza tempo, capace di attraversare indenne le generazioni, i gusti e le epoche. Ecco perché è meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione di (ri)vederlo su Nove nella prima serata di Mercoledì 16 Agosto: di seguito alcune curiosità che lo riguardano.

Il buono, il brutto, il cattivo: la trama in breve e il cast

Il film è ambientato durante la Guerra di Secessione americana. Tre fuorilegge cercano di eliminarsi a vicenda, ma poi si accordano decidendo di unire le forze per mettere le mani su un bottino da favola.

Come anticipato, la pellicola si avvale di un cast di eccezionale livello, con Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef e Aldo Giuffrè nei ruoli principali.

Le curiosità sul film

Sui capolavori, si sa, aneddoti e curiosità si sprecano e Il buono, il brutto, il cattivo non fa eccezione. Il film chiude la cosiddetta “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, che comprende anche Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più, e lo fa in maniera magistrale. La maggior parte della critica la considera la pellicola più riuscita delle tre. Ecco qualche curiosità (alcune davvero divertenti):