Ignazio Moser choc sui social. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha annunciato il suo momentaneo ritiro dai social network per dei problemi di salute. Il messaggio ha immediatamente preoccupato i tantissimi fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi. Cosa è successo?

Ignazio Moser è malato? L’annuncio sui social

Pausa social per Ignazio Moser che ha confessato di essere malato. A rivelarlo è stato proprio il figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello Vip. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni” – ha scritto Ignazio sui social senza però specificare di cosa si tratti.

Sta di fatto che, proprio per approfondire il suo stato di salute, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di prendersi una pausa dai social.

“ Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati ” – ha poi aggiunto Moser facendo preoccupare i fan. La notizia ha generato uno stato di apprensione nei fan, anche se l’ex isolano li ha prontamente rassicuranti sottolineando che non è nulla di grave. Accanto a lui la compagna Cecilia Rodriguez conosciuta anni fa proprio nella casa del Grande Fratello Vip

Ignazio Moser come sta? Fan in apprensione

Al momento non è dato sapere nè di cosa si tratti nè come sta Ignazio Moser. Sicuramente la pausa dai social network lo aiuterà a superare nel migliore dei modi questo momento di difficoltà. Non resta che attendere ulteriori dettagli e/o comunicazioni da parte del figlio d’arte o della compagna Cecilia Rodriguez essendo una delle coppie più amate e seguite sui social.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo ad Ignazio che all’Isola dei Famosi ha dimostrato di essere un ragazzo coraggioso e impavido!