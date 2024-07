Le anticipazioni del finale If you love, disponibili su Mediaset Infinity dal 20 al 26 luglio annunciano che le cose tra Ates e Leyla inizieranno ad andare meglio. I due si riavvicineranno durante la vacanza organizzata con i bambini, ma decideranno di tenere a freno i loro sentimenti per non ferirsi ancora una volta. Poco dopo però lo stesso Ates farà a Leyla una proposta inaspettata. Come finisce la soap opera turca il cui titolo originale è Ya Çok Seversen? Scopriamolo insieme.

If you love, anticipazioni al 26 luglio

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi, nei prossimi episodi If you love vedremo Ates e Leyla trascorrere qualche giorno di vacanza con i bambini. I due appariranno spensierati e tra loro le cose sembreranno migliorare molto. Tuttavia entrambi cercheranno di tenere a freno la passione, per non ferirsi nuovamente a vicenda.

Poco dopo Firuze proporrà a Leyla un contratto esclusivo, chiedendole una risposta immediata. Nel frattempo la donna otterrà da Ates l’indirizzo di una donna che potrebbe dirle qualcosa su sua madre.

Ates e Leyla preoccupati nelle prossime puntate If you love

La coppia mostrerà grande preoccupazione per i bambini, e decideranno di andare a trovarli. I due temeranno che Umut non sia in grado di prendersene cura, ma in realtà il figlio maggiore della famiglia Arcali se la starà cavando piuttosto bene.

Ates a quel punto informerà Leyla della sua intenzione di partire per l’estero, dicendole che – avendo perso la custodia dei fratelli poiché saranno scaduti i tre mesi a disposizione – non avrà più ragioni per rimanere. L’uomo proseguirà chiedendo a Leyla di seguirlo.

If you love, come finisce?

Durante l’udienza per l’affidamento dei bambini, ci sarà un vero e proprio colpo di scena. nel corso dell’udienza verranno svelati gli inganni di Fusun, a Ates si presenterà improvvisamente in aula e vincerà la causa.

Ci sarà quindi un lieto fine, che regalerà ad Ates e Leyla un futuro dolce e romantico.