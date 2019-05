Dopo La Corrida, Carlo Conti torna in tv alla guida di “Ieri e Oggi“, il programma di successo trasmesso in seconda serata su Rai3. Il programma, che ha trasformato la memoria televisiva in spettacolo, torna con una nuovissima edizione affidata ancora una volta a Carlo Conti. Ecco tutte le anticipazioni.

Ieri e Oggi, Carlo Conti torna su Rai3: ecco quando

Al via da domenica 16 giugno 2019 la nuova edizione di “Ieri e Oggi”, il programma di successo condotto da Carlo Conti in seconda serata su Rai3. Rispetto alle precedenti edizioni non cambia nulla. A cominciare dal nome fino alla grafica, ma anche la sigla e lo spirito del programma. Ieri e Oggi, ideato da Leone Mancini e Lino Procacci, ha debuttato nel novembre del 1967 sul Secondo Canale della Rai. Il programma propone ai telespettatori un viaggio nel tempo: dal passato di alcuni celebri personaggi del mondo dello spettacolo fino al presente senza però dimenticare di voltare un occhio verso il futuro.

Dopo Lelio Luttazzi, Arnoldo Foà, Mike Bongiorno e Luciano Salce, il programma è stato affidato alla conduzione di Carlo Conti, padrona di casa dell’edizione 2018 e 2019.

Ieri e Oggi in tv, ospiti: da Giorgio Panariello a Maurizio Costanzo

Carlo Conti, infatti, torna alla guida del programma dopo il grande successo della precedente edizione e lo fa come sempre con grande affetto e rispetto. Durante le varie puntate, il volto noto della Rai incontrerà sei grandi personaggi del mondo dello spettacolo, protagonisti di innumerevoli avventure televisive, teatrali e cinematografiche. Si tratta di artisti protagonisti degli ultimi dieci anni di spettacolo capaci di fare breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Ecco in anteprima i nomi degli ospiti di Ieri e Oggi 2019: si comincia con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, grandissimi amici di Carlo Conti con cui ha condiviso il successo di uno spettacolo teatrale.

Ospiti delle puntate anche: Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme e Lino Banfi. A Ieri e Oggi i protagonisti ripercorreranno la loro vita artistica e personale con la complicità di foto e filmati inediti provenienti dalle teche Rai.