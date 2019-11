Ida e Riccardo insieme, ma con dubbi. Prima del faccia a faccia in studio, la coppia del Trono Over di Uomini e donne si è confrontata in esterna su Armando “terzo incomodo” e sulla storia del telefono. In puntata, però, i toni si sono surriscaldati e la Platano ha deciso di battere in ritirata dichiarandosi “stanca“. Guarnieri l’ha raggiunta, ma la soluzione sembra non semplice da trovare. Ecco i video Witty tv con l’esterna in onda su Canale 5 questo lunedì 18 novembre 2019.