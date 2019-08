È morta Ida Colucci, ex direttrice del TG2. La donna si è spenta all’età di 58 anni dopo una malattia. Ida Colucci è stata direttrice del telegiornale del seconda canale dal 4 agosto 2016 al 31 ottobre 2018. Una grave perdita per la televisione e per il giornalismo italiano.

Ida Colucci morta: la sua ultima fatica

Ida Colucci è morta all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una grave malattia. L’ex direttrice del TG2, nonostante fosse da tempo malata, ha sempre raccontato in prima linea i fatti di cronaca nazionali e internazionali. L’ultima fatica della giornalista fu il racconto della tragedia del ponte Morandi. La Colucci seguì in diretta l’evolversi della situazione, raccontando in modo scrupoloso ogni dettaglio della catastrofica tragedia.

Oltre alla tragedia del ponte Morandi, Ida Colucci figurò anche in alcuni speciali e in alcune dirette sul terremoto di Amatrice, sugli attacchi jihadisti in Europa e sulle elezioni americane di Donald Trump. Un vero e proprio esempio per la categoria, una grave perdita per l’intero Ordine dei Giornalisti.

Ida Colucci carriera: la biografia della giornalista

Ida Colucci ha iniziato la sua carriera di giornalista presso l’agenzia di stampa Asca. In seguito ha lavorato per Nuova Ecologia e Lega Ambiente. Nel 1991 è entrata in Rai, al Giornale Radio, mentre dal 2005 è entrata in pianta stabile nel TG2. Ida Colucci è stata prima inviata, poi vice direttrice dal 2009 al 2016 ed infine è stata nominata direttrice, carica che ha ricoperto fino al 2018. Il suo successore è stato Gennaro Sangiuliano, nominato lo stesso giorno del Cda della Rai, su proposta dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini.

La Colucci ha raccontato i più eclatanti eventi di cronaca, dal terremoto di Amatrice al crollo del ponte Morandi, fino agli attacchi jihadisti in Europa e alle recenti elezioni americane.

La televisione italiana perde una giornalista esperta e preparata, un vero e proprio esempio.