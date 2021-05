E’ stata eliminata nella seconda puntata del serale di “Amici”. Claudia Iacono, in arte Ibla, ha dimostrato una grande determinazione e non si è mai abbattuta neanche nei momenti più complicati. Dopo il dietrofront di Rudy Zerbi, Ibla ha trovato conforto in Arisa che l’ha presa sotto la sua ala protettiva. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Ibla ha tracciato un bilancio della sua esperienza all’interno della scuola rivelando di aver provato ad entrare nel talent già nel 2018.

Non ha nessun rimpianto anche se ad oggi ancora non riesce a comprendere le ragioni del distacco di Rudy Zerbi. Non se l’aspettava, continua a ripetere. Fondamentale è stato il supporto di Raffaele che l’ha aiutata a non abbattersi: “Siamo stati l’uno il sostegno dell’altra”, ha dichiarato. Tifa per la vittoria di Giulia perché “il ballo su di lei fa davvero un bell’effetto”, ci confida. Con Ibla abbiamo parlato anche del suo nuovo singolo “Libertad”. Un brano che nasce dall’esperienza di un amore tossico che oggi la cantante è riuscita a lasciarsi alle spalle: “Quell’esperienza la rifarei altre mille volte perché proprio vivendola sulla mia pelle ho capito tante cose. Ovviamente parlo di un’esperienza che è finita bene. Mi ha aiutato ad amare di più me stessa e a capire cosa sia l’amore e il rispetto”, ha rivelato. Tra i suoi prossimi progetti l’uscita dell’EP con la voglia di tornare ad esibirsi live quest’estate.

Ibla, intervista alla cantante di Amici

Claudia, a distanza di settimane dalla tua eliminazione hai nostalgia della scuola di Amici? Come puoi descrivere il tuo percorso?

Provo un po’ di nostalgia anche se a mancarmi è soprattutto il palco. Spero di potermi esibire questa estate in qualche live. “Amici” è stata un’esperienza molto importante per me.

Cosa ti ha spinto a partecipare al programma?

Avevo tentato di entrare ad “Amici” nel 2018 ma in quell’occasione non andò bene. Con il senno di poi devo dire che è stata una cosa positiva perché ero ancora grezza dal punto di vista della scrittura. La scorsa estate partecipai però a “Deejay On stage” a Riccione. Il conduttore era proprio Rudy Zerbi. Dopo quella esibizione, ritentai l’ingresso nella scuola di “Amici”. Devo dire che è stato un segno del destino.

Hai qualche rimpianto?

Ho vissuto “Amici” con naturalezza. Ho fatto quello che dovevo e potevo. Il tempo per potermi esprimere è stato poco ma sono felice di aver dato tutta me stessa, dall’inizio alla fine.

Come ti sei trovata invece con Maria De Filippi?

Mi sono trovata molto bene. E’ la regina della televisione ma di lei mi ha colpito la sua profonda umiltà.

In questi anni hai seguito “Amici? Sei stata fan di qualche cantante in particolare?

Sono sempre stata una fan del programma e non mi sono persa una edizione. Ricordo l’anno di Loredana Errore perché è di Agrigento come me. Ho tifato per lei in maniera sfegatata perché mi piaceva l’energia che portava sul palco.

Con Rudy Zerbi sei arrivata ad un punto di rottura. Ad oggi, sei riuscita a capire le ragioni del suo distacco?

Ancora oggi non ci sono riuscita. Credo che non ci siamo capiti. Sarà stato un problema di mancanza di comprensione. Magari lui voleva dirmi una cosa e io ne intendevo un’altra. All’inizio ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Non tutto il male però viene per nuocere. Infatti dopo Rudy ho potuto lavorare con Arisa e con lei mi sono sentita molto libera.

Arisa ti ha rincuorata insomma.

Tantissimo. Ora che sono uscita posso dire che mi sarebbe piaciuto poter lavorare con tutti e tre gli insegnanti. Mi dispiace di non aver potuto fare questo percorso anche con Anna Pettinelli.

Hai stretto un bellissimo rapporto nella scuola con Raffaele. E’ stato prezioso per te?

Con Raffaele ci conoscevamo già prima di entrare nella scuola di “Amici”. Siamo stati il sostegno l’uno dell’altra e la sua presenza è stata fondamentale. “Amici” è una scuola in cui si vivono alti e bassi e il fatto di avere accanto una persona che non mi ha permesso di abbattermi ha fatto la differenza.

Chi pensi possa vincere “Amici”?

Credo che vincerà Giulia e ne sarei felice. Mi piace l’effetto che l’arte fa su di lei. Giulia quando balla diventa un’altra persona.

Nel brano “Libertad” racconti la tua rinascita dopo un’esperienza di amore tossico. Quando hai capito di essere guarita?

Ho capito di essere guarita soltanto dopo aver scritto questo brano. Aver chiuso quella relazione è stato un bene perché per me era un fardello grande. Il giorno in cui mi sono guardata allo specchio ritrovando davanti ai miei occhi una persona diversa da me, sola e spenta, ho capito che qualcosa non andava. Ho ripreso in mano la mia vita e oggi so cosa voglio e quali sono le persone che voglio al mio fianco.

Col senno di poi, il tuo carnefice lo assolvi in qualcosa?

Quell’esperienza la rifarei altre mille volte perché proprio vivendola sulla mia pelle ho capito tante cose. Ovviamente parlo di un’esperienza che è finita bene. Mi ha aiutato ad amare di più me stessa e a capire cosa sia l’amore e il rispetto.

Dopo “Amici”, cosa ti piacerebbe fare? Hai ricevuto già proposte professionali interessanti?

Spero tanto di potermi tornare ad esibire dal vivo perché ho bisogno di divertirmi e di vedere la gente cantare insieme a me. A breve uscirà il mio EP in cui ci saranno canzoni edite e inedite. Non vedo l’ora che possiate ascoltarlo.