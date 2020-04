Andrea Iannone, avrebbe una nuovo amore: un’ altra bella mora, dalle curve mozzafiato. Difatti numerosi indizi ci portano a pensare che il campione stia passando la quarantena assieme a lei.

Andrea Iannone ha una nuova compagna? Gli indizi sul nuovo flirt

Per un amore che finisce un altro ne inizia…e se i protagonisti del gossip sono due persone famose la cosa diventa ancora più interessante. E’ da un po’ di tempo che impazza in rete il gossip su una presunta storia d’amore tra il campione di Moto Gp Andrea Iannone, (ex di Giulia de Lellis e ancor prima di Belen Rodriguez), e la modella Cristina Buccino. Sembra che i due stiano trascorrendo assieme la quarantena e il gossip pare fondato dal momento che nessuno dei due ha smentito la notizia.

Cosa bolle in pentola dunque? Sta di fatto che i due hanno condiviso nella stessa giornata e più o meno alla stessa ora, una foto di una insalata con uova, pomodorini e olive che coinciderebbe tra l’altro con il loro stile di vita sano, essendo due sportivi.

Cristina Buccino a Lugano nella villa di Andrea Iannone?

Insomma, pare proprio che Giulia De Lellis per il campione di Moto Gp sia un lontano ricordo dal momento che sta trascorrendo la quarantena con l’avvenente Cristina Buccino. Il popolo del web, sempre molto attento a quello che mettono sui social i vip hanno infatti notato che alcuni dettali della casa di Lugano di Iannone, facciano capolino nelle IG della Buccino. Ci riferiamo in modo particolare alla villa di Lugano che il campione ha condiviso con la De Lellis e ancor prima con la Rodriguez: parquet, battiscopa e intonaco di una parete di casa Iannone sono identici nelle vecchie foto di Giulia e in quelle nuove di Cristina.

Andrea Iannone e Cristina Buccino: vero amore o solo un calesse?

Facendo riferimento al film di Troisi, “Pensavo fosse amore… invece era un calesse” ci chiediamo se questa volta sarà una storia importante o semplicemente un flirt. Di certo sappiamo che Andrea e Cristina sono all’inizio della loro conoscenza e non possiamo quindi stabilire se è vero amore. Di certo i due hanno sofferto molto per amore: che sia per loro la volta buona? Noi glielo auguriamo!