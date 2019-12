Iago García, attore per molti anni de Il Segreto la soap spagnola che gli ha regalato il successo e la fama, sarà protagonista di una pellicola che racconta la storia religiosa e personale di Jorge Mario Bergoglio. Da quando era arcivescovo di Buenos Aires fino alla sua nomina a Papa avvenuta il 13 marzo 2013.

Iago Garcia sarà Papa Francesco in un docu-film che racconta la sua vita prima del pontificato

Martedì 17 dicembre papa Francesco spegnerà 83 candeline. Proprio in occasione di questo compleanno, il 15, 16 e 17 dicembre sarà proiettato in 400 cinema “Il nostro Papa”, un docufilm che racconta gli anni della giovinezza di Francesco.

Si tratta di una pellicola particolare perché è un racconto ben poco convenzionale, che ben si sposa con il personaggio di Bergoglio che non è certamente un Papa nel senso classico del termine.

“Il nostro Papa” il docu-film sulla vita di Papa Bergoglio

“Il nostro Papa” (tratto dall’omonima biografia del Pontefice scritta nel 2014 da Tiziana Lupi, che ha condiviso la regia con Marco Spagnoli) è un racconto ben poco “tradizionale”.

Insomma il film ha contenuti da documentario perché ripercorre passo passo gli anni della gioventù di Jorge Mario Bergoglio. L’attore, Garcia ha studiato con scrupolo il personaggio ripercorrendo i passi di Papa Francesco.

Iago Garcia per impersonare il Papa si è prima recato a Genova da dove i nonni del futuro papa salparono per Buenos Aires nel 1928. Poi è andato a Roma e infine è volato in Argentina dove ha iniziato la lavorazione del film.

Qui, ha avuto modo di venire a contatto con persone che hanno conosciuto personalmente Bergoglio, infatti era l’unico arcivescovo che usava i mezzi pubblici.

Iago Garcia, chi è l’attore che presta il volto a Papa Francesco?

Garcia è un 40 enne attore spagnolo, che raggiunge al fama e il successo nel 2011, con il personaggio di Don Olmo Mesia nella soap opera Il Segreto. Nel 2015, invece, cambia soap opera, interpretando Don Justo in Una vita.

Nel 2016 entra a far parte del cast dell’undicesima edizione di Ballando con le stelle, vincendo in coppia con Samanta Togni, e nel 2018 recita nella fiction di Rai 1 “Non dirlo al mio capo”

Iago Garcia è quindi un attore versatile che si è cimentato in un ruolo doppiamente faticoso per lui dal momento che non è credente.

A questo proposito, raggiunto da Sorrisi e Canzoni tv ha dichiarato:

“Io papa Francesco non l’ho mai visto di persona- spiega García, ma l’ho studiato tantissimo. Prima del film lo rispettavo. Adesso lo rispetto ancora di più, perché ho capito che è sempre stato coerente.

Ha portato davvero nella sua vita quotidiana i principi della sua fede, a partire dalla scelta di vivere “in povertà”: a Buenos Aires tutti lo ricordano come l’arcivescovo che girava sui mezzi pubblici o a piedi”.

La somiglianza tra Bergoglio e Garcia non è spiccata ma questo non ha fermato l’attore che dichiara:

“La sfida non è quella di essere simile al personaggio nel fisico, ma nella sua energia!” e dello stesso parere sono i due registi che affermano:

“Anche a noi non interessava trovare un “imitatore”. Cercavamo una voce particolare e dolcissima. E Iago ce l’ha. Grazie al suo accento spagnolo, parla un italiano che è miele”.