Davide Banzato, il prete e giornalista che non ama l’appellativo “don” preferendo essere chiamato con il semplice nome, torna a farci scoprire alcuni dei luoghi più belli ed importanti della Fede e della spiritualità. Attraverso I viaggi del cuore infatti, tutti noi possiamo recarci, anche se solo virtualmente, in terre vicine e lontane, italiane e straniere, per conoscere ed apprezzare la magia di posti emblematici del Cristianesimo. Vale davvero la pena alzarsi un po’ prima la mattina per seguire Banzato in questa nuova avventura. L’appuntamento è per le 8.50 su Canale 5 a partire da Domenica 5 Novembre.

I viaggi del cuore 2023: alla scoperta di luoghi incantati tra fede e spiritualità

Sta per ricominciare I viaggi del cuore, la trasmissione televisiva in cui il prete e giornalista Davide Banzato presenta ai telespettatori alcuni dei luoghi fondamentali della cristianità. Ci si sposta fra l’Italia e l’estero, toccando località nevralgiche, importanti non solo dal punto di vista religioso ma anche storico, artistico ed architettonico.

I viaggi del cuore è un programma che coniuga alla perfezione il bisogno di spiritualità e la cultura, per questo piace ai credenti ma non solo.

Le tappe di quest’anno

Intervistato dal noto settimanale Telepiù, Davide Banzato ha anticipato quali saranno alcuni dei luoghi visitati nella nuova edizione della trasmissione che conduce. Si comincerà dalle meraviglie della Cappadocia, antica regione della Turchia. Si proseguirà per Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, meta di un incessante pellegrinaggio da parte di fedeli provenienti da ogni parte del mondo, e per la Polonia, facendo tappa a Cracovia e Czestochova.

Ovviamente non mancheranno località italiane, in Campania, Lazio e Valle d’Aosta, così come ampio rilievo sarà dato alle Missioni Don Bosco in Africa. Insomma, come potete vedere, I viaggi del cuore riparte con molta carne al fuoco. Ne siamo certi, puntata dopo puntata, non ci sarà il tempo di annoiarsi!