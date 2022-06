Tornano I Viaggi del Cuore di Don Davide Banzato su Canale 5. Quest’anno il format televisivo ideato da Elio Angelo Bonsignore di Me Production si arricchisce della presenza di Missioni don Bosco e Chiara Amicante. Ecco tutte le anticipazioni sulla data di inizio e sulle prime due puntate realizzate in Terra Santa.

I Viaggi del cuore 2022 tornano su Canale 5: data di inizio

Da domenica 5 giugno 2022 dalle ore 8.45 appuntamento con la nuova edizione de “I Viaggi del Cuore“, il format culturale e spirituale con la presenza di Don Davide Banzato. Al centro ancora una volta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo. Un viaggio che sarà impreziosito dalle testimonianze di vita ed approfondimenti di esperti e scrittori. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il programma avrà una dimensione internazionale. Tutto ciò sarà possibile grazie alla presenza di Missioni don Bosco a cui è affidato il compito di raccontare la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti.

Non solo, in ogni puntata sarà presente Chiara Amirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti. Con lei anche giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana per trattare e approfondire temi di attualità. Il format tv, ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati, è nato nel 2016 in occasione del Giubileo della Misericordia.

I Viaggi del Cuore, anticipazioni prime puntate in Terra Santa

Elio Angelo Bonsignore, l’ideatore del programma ha raccontato: “I Viaggi del Cuore nasce nel 2016 in occasione del Giubileo della Misericordia ed oggi è un programma tv punto di riferimento per chi la domenica mattina davanti alla televisione ha fede e per chi non ce l’ha, poichè in questi anni abbiamo raccontato l’inestimabile patrimonio monumentale italiano che per circa l’80% è di matrice cristiana“.

Le prime due puntate della nuova edizione de “I Viaggi del Cuore” vedranno Don Davide Banzato in Terra Santa, nella culla del Cristianesimo. Si tratta di due preziosi reportage: un vero e proprio viaggio sulle orme di Gesù, per ripercorrere in modo inedito i luoghi del Vangelo. Nella prima puntata Don Davide Banzato si recherà a Nazareth mostrando ai telespettatori il luogo dopo Maria ha ricevuto l’Annunciazione. Non solo, le telecamere entreranno anche nella grotta in cui Gesù è cresciuto insieme a Maria e Giuseppe. Nel secondo appuntamento, invece, il viaggio proseguirà verso il Monastero greco ortodosso di Koziba, per ripercorrere lo stesso cammino descritto nel Vangelo di Giovanni, Capitolo 12, quando Gesù decide di andare a Gerusalemme, arrivando fino alla Porta d’Oro, dove entra acclamato dalla folla nel Giorno delle Palme.